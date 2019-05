Die Abschiedsvorstellung findet in Vordorf statt

Die Sehnsucht nach dem Saisonende, sie ist groß bei den Bezirksliga-Fußballern des FC Türk Gücü Helmstedt. Der Absteiger tritt am Sonntag (15 Uhr) zu seiner Abschiedsvorstellung beim TSV Vordorf an. „Jeder freut sich jetzt auf das Saisonende“, hatte FC-Coach Nabil Neffati schon nach dem 0:4 in der...