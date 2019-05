Paukenschlag! SG Rottorf/Viktoria zieht zurück

Jetzt geht es drunter und drüber in der Fußball-Kreisliga! Vor dem letzten Spieltag kündigt der derzeitige Tabellenzweite SG Rottorf/Viktoria Königslutter an, seine Mannschaft aus der Kreisliga zurückziehen und künftig nur noch in der 1. Kreisklasse auflaufen zu wollen. Doch die Lutteraner sind...