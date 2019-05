FSV-Ziele: Ananas gewinnen, Akkus aufladen

Ein letztes Schaulaufen: Die zwei unerwarteten Heimpleiten (1:3 gegen FC Wenden und 3:4 gegen TSV Sickte) haben der FSV Schöningen die Chance auf den ersehnten Aufstieg in die Landesliga gekostet. So ist das letzte Saisonspiel beim Tabellenachten SV Armina Vechelde (So., 15 Uhr) für die Elf von...