Nachwuchs feilt in Schöningen an seiner Technik

Die Fußballschule von Bernd Hobsch machte wieder halt im Schöninger Elmstadion. Bei schönstem Fußballwetter nahmen 28 Kinder an der Aktion teil und feilten an den zwei Tagen an ihrer Technik. Doch nicht nur der Nachwuchs war gefordert, auch die Erwachsenen durften ran – und hatten ordentlich Spaß...