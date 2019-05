Saisonabschluss mit zahlreichen Trainerabschieden

Ein letztes Mal werden die Mannschaften am Wochenende den Rasen betreten, danach ist die Saison in der Fußball-Kreisliga vorbei. Für den ein oder anderen Trainer wird es allerdings ein besonderer Sonntag, denn sie verlassen ihren jeweiligen Verein. FC Nordkreis – FSV Schöningen II (So., 14 Uhr)....