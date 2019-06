Beienrode siegt und sichert sich Platz 3

Am letzten Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse hatten die Heimmannschaften kaum Grund zur Freude. Denn in allen sechs Spielen hatte die gastgebende Mannschaft stets das Nachsehen. Auch Meister Barmke bekleckerte sich zum Saisonabschluss nicht mit Ruhm... FC Heeseberg II – TSV Barmke 4:4...