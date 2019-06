Schöningen-Coach Osteroth: Der Aufstieg war möglich

Am Ende wurde es Platz 2: Insgesamt gesehen können die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen in der Staffel 2 auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Der Start in die Saison mit ihrem neuen Coach Nils Osteroth war schon einmal vielversprechend. Nach 2011 und 2013 holten die Elmstädter zum...