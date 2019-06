Fußball satt in Schöningen – der TVB lädt zu sich ein

Beim TVB Schöningen steht in den kommenden Tagen der Fußball im Mittelpunkt: Der Verein richtet ab diesem Freitag seine Sportwoche aus, in deren Verlauf gut 70 Mannschaften an diversen Kleinfeldturnieren oder Punktspielen teilnehmen werden. Den Auftakt bildet am Freitag ab 15 Uhr ein...