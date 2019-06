B-Pokal: Die Rollen sind klar verteilt – eigentlich…

Die einen sind mit einem Sturmlauf ins „Finale dahoam“ eingezogen, die anderen mussten sich ihr Ticket für das Endspiel regelrecht erzittern: Am Samstag geht es in Essenrode um den B-Pokal der Fußballer, von 15 Uhr an treffen der TuS Essenrode II und die SG Frellstedt/Wolsdorf II aufeinander. Die...