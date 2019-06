Lehmann/Pohlai sind deutscher Meister!

Sie wollten nur auf das Treppchen – und dann ging es bis ganz an die Spitze: Das Duo Nele Lehmann/Minou Pohlai ist deutscher Meister! Die beiden U15-Radpolo-Spielerinnen der RSV Frellstedt traten bei den nationalen Titelkämpfen in Frohnlach bei Coburg an – und ließen etwas überraschend selbst den...