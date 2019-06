FSV Schöningen: Aufgerüstet für den Aufstieg

„Wir wollen uns in der kommenden Saison am Ende um einen Platz verbessert haben. Das ist unser Ziel“, erklärt Nils Osteroth, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Schöningen, selbstbewusst. Nach dem zweiten Platz in der abgelaufenen Saison heißt das im Klartext: Aufstieg in die Landesliga. „Ja,...