Wendessen ist für den TSV Barmke kein Prüfstein

Das erste Pflichtspiel war erfolgreich: In der Qualifikationsrunde zum Niedersachsenpokal gewannen die Fußballerinnen des TSV Barmke mühelos beim Bezirkspokal-Sieger SV Wendessen. Am Ende stand für Barmke ein 6:1 (4:1)-Erfolg zu Buche. Die Partie fing aus Sicht der Barmkerinnen gut an. Neuzugang...