Über 228 Kilometer – in unter 9 Stunden

Deutscher Meister der Altersklasse 25 bis 29 Jahre, die Qualifikation für den legendären Ironman auf Hawaii – und doch war Triathlet Jens Bernhart vom TSV Germania Helmstedt beim Wettkampf in Hamburg etwas anderes viel wichtiger: die Neun-Stunden-Marke.

Deswegen biss er über 3,8 Kilometer Schwimmen auf die Zähne, trat auf den 183 Kilometern Radfahrstrecke nach Leibeskräften in die Pedale und zwang seine Beine bei den abschließenden 42 Kilometern zur Höchstleistung. Doch die Quälerei lohnte sich: Mit 8:57:32 Stunden durchbrach er die magische Schallmauer – und Helmstedts „Eisenmann“ erlebte dabei ein Rennen mit einigen Kuriositäten…

30 Wochen Training, ein Ziel

Doch der Reihe nach. Warum stellt sich ein Athlet eigentlich diesem fast schon absurd-anstrengenden Dreikampf? Bei dieser Frage muss Bernhart lachen. „Ich hatte einen Beitrag bei Galileo gesehen, damals war ich 18 Jahre alt“, erinnert er sich. Bernhart war direkt begeistert – und trat der Triathlon-Sparte des TSV Germania Helmstedt bei. Noch im selben Jahr (2009) folgt die erste Ironman-Teilnahme in Zürich.

Im Jahr darauf war er abermals im Norden der Schweiz dabei, und 2014 startete er noch beim Wettkampf in Barcelona. Danach war fürs Erste Schluss mit den Rennen über die Extrem-Distanzen. Bis vor zwei Jahren… „Da war ich bei zwei Kollegen in Hamburg am Streckenrand“, so Bernhart – den das „Ironman-Fieber“ direkt wieder packte. Schnell war der Helmstedter Triathlet für die 2018-Auflage angemeldet. Doch einige Wochen vor dem Start der Rückschlag: Bei einem Fahrradsturz verletzte sich Bernhart schwer an der Schulter – der Traum war für 2018 geplatzt. „Zum Glück konnte ich mich ummelden“, meint er. „Für die Zeit war das sicherlich nicht verkehrt.“

Denn so war der Triathlet noch besser in Form. Den Grundstein dafür legte er in harter Trainingsarbeit. Knapp 30 Wochen lang, eine kurze Urlaubsunterbrechung eingerechnet, dauerte die gezielte Vorbereitung an. Viel Training, ein Ernährungsplan – „Süßigkeiten waren tabu“ – und in der finalen Phase sogar eine Umstellung des Schlafrhythmus bestimmten den Alltag. Beispielsweise ging es in den letzten 6 Wochen vor der Arbeit regelmäßig noch 3 Kilometer Schwimmen.

Das Rennen startet entspannt

Das Sondertraining im Wasser war auch nötig, „denn das Schwimmen ist meine schwächste Disziplin“, gibt Bernhart zu. Der Start in Hamburg war allerdings recht angenehm, es ging nämlich nicht – wie beim Triathlons üblich – per Massenstart ins kühle Nass. „Es sind alle fünf Sekunden fünf Athleten ins Wasser gegangen. Sonst braucht es immer ein paar Minuten, bis sich alles in dem großen Pulk sortiert hat. So war es deutlich entspannter“, findet Bernhart. Nach 59 Minuten und 17 Sekunden hatte er die 3,8 Kilometer absolviert – und war mit seiner Leistung durchaus zufrieden.

Als es aus dem Wasser ging, wartete die nächste extreme Distanz – doch gemeint ist (noch) nicht die Radstrecke. „Die Wechselzone in Hamburg ist unglaublich lang. Man muss erst 600 Meter laufen und ist ein paar Minuten unterwegs“, erläutert der Helmstedter. Als es dann endlich auf dem Rad losgehen sollte, unterlief ihm ein Malheur: Der Tracker löste sich vom Knöchel und war weg. „Ich habe dann schnell einer Helferin Bescheid gesagt“, meint Bernhart – die notierte sich die Nummer und schickte den Sportler wieder los. So konnte aber der Fortschritt des Helmstedters auf der Strecke nicht verfolgt werden.

Rad: Schneller als einige der Profis

Das fehlende Live-Tracking machte vor allem dem „Fanclub“ – Bernharts Familie und Freunde waren mitgereist – zu schaffen. Denn so war online von dem Helmstedter keine Spur. „Sie wussten nicht, ob ich einen Sturz oder einen Defekt hatte, bis ich an ihnen vorbeigefahren bin“, erzählt der „Eisenmann“. Außerdem gab es so kaum Zwischenzeiten zum Orientieren, sondern lediglich die, nach der ersten von zwei Runden auf dem Kurs. 2 Stunden und 18 Minuten lang saß er da schon im Sattel.

Doch Jens Bernhart hatte einen anderen Anhaltspunkt, durch den er merkte: Er ist schnell unterwegs. „Ich habe die ganze Zeit andere Fahrer überholt. Das war auch ganz gut. So hatte ich immer ein Ziel, konnte mich immer an die anderen Fahrer heransaugen“, sagt er. In Runde 2 wurde es dann leerer. „Und teilweise habe ich schon andere Fahrer überrundet“, erinnert er sich.

Schließlich kam er in der Wechselzone an – nach 4 Stunden und 41 Minuten, überragend! Wie sich herausstellte, waren überhaupt nur elf andere Starter schneller im Sattel unterwegs. Er hatte sogar eine bessere Zeit als 5 der 13 in einem eigenen Klassement antretenden Profis.

Der Kampf gegen die eigenen Beine

In der zweiten Wechselzone gab es für Bernhart ein Wiedersehen: Der verlorene Tracker wartete bei seinen Laufschuhen auf ihn. Allein: Die Software wollte nicht mitspielen und spuckte falsche Zeiten aus. Doch der „Eisenmann“ begann trotzdem stark: „Am Anfang lief es richtig gut – vielleicht zu gut“, sagt der Helmstedter. Brauchte er auf den ersten 7 Kilometern nur knapp 4 Minuten pro Kilometer, wurde seine Pace immer höher. Schließlich pendelte sie sich ab Kilometer 20 bei knapp 4:30 Minuten ein.

Dazu machten sich auch allmählich die Strapazen des Rennens bemerkbar: Beim („zum Glück“) einzigen nennenswerten Anstieg, einer Brücke, zwickte es in der Sehne. „Außerdem habe ich irgendwann echt Magenprobleme bekommen – ich hatte mich den ganzen Tag ja nur von dem Gel ernährt.“

Dafür waren die Anfeuerungsrufe seiner „Leute“ Balsam auf der Seele. „Ich habe mich jedes Mal schon darauf gefreut, wenn ich wusste, dass ich gleich wieder bei ihnen vorbei komme“, meint Bernhart. Auch, weil einer seiner Freunde die ganze Zeit mitgerechnet hatte. „Er hat mir gesagt, welches Tempo ich brauche, um unter 9 Stunden zu bleiben.“

Schließlich war Kilometer 40 erreicht – und klar: Selbst mit fünf Minuten pro Kilometer würde er die 9 Stunden noch unterbieten können. So konnte er die letzten Meter genießen und musste nicht um jede Sekunde kämpfen. „Es war echt cool. Parallel lief noch die drittschnellste Frau ein, und es waren noch viele Zuschauer im Zielbereich. Dazu noch der Sprecher und eine Nebelmaschine an der Ziellinie...“, konnte Bernhart seinen Schlussspurt richtig genießen.

„Ein echt tolles Gefühl“

Hinter der Ziellinie war der Körper dann restlos ausgepumpt. „Ich habe mich direkt hingelegt, musste aber schnell wieder aufstehen. Es kamen ja noch Läufer ins Ziel“, blickt der Athlet zurück. Danach war erst einmal Zeit für eine Stärkung, bis er schließlich seinen Anhang traf. Mittlerweile war der „Fanclub“ gewachsen, denn das Triathlon-Team des TSV Germania Helmstedt war nach absolviertem Wettkampf in Stuhr zum Anfeuern nachgekommen.

„Das war schon ein echt tolles Gefühl zu sehen, wie viel Menschen da mit mir mitgefiebert und mich den ganzen Tag lang anfeuert haben“, lässt Bernhart den Tag Revue passieren . „Meine Mutter meint immer, für sie wäre das auch wie ein Wettkampf – bei ihr standen am Ende auch 15 Kilometer auf der Uhr...“

Allzu bald wird sie diese Strapazen aber nicht wieder auf sich nehmen müssen: Obwohl ihr Sohn als deutscher Meister die Qualifikation erreicht hätte, um im Oktober in der Kailua Bay zu starten, wird er nicht beim wohl bekanntesten Ironman-Wettkampf der Welt antreten. „Hawaii war nie das Ziel“, meint Jens Bernhart, der aber auch nichts ausschließen möchte. „Falls ich später doch noch mal Lust habe, schaffe ich die Qualifikation bestimmt erneut.“ Doch jetzt habe er vorerst genug vom harten Training. Direkt nach Hamburg ging es in den Urlaub – mit viel Schlaf, Süßigkeiten und nur wenig, wohldosierter Bewegung.