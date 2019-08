Nur 2:2 – die FSV macht einfach zu wenig

Christopher Münch (links) brachte die FSV gegen Wendezelle mit 1:0 in Führung. Am Ende reichte es für seine Schöninger aber nur zu einem 2:2.

Schöningen. Fußball-Bezirksliga 3: Wendezelle holt ersten Punkt in Schöningen.

Es bleibt dabei: Fußball-Bezirksligist FSV Schöningen tut sich gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel offenbar auch in dieser Spielzeit schwer. Im ersten Heimspiel der Saison musste sich der Aufstiegsfavorit gegen den bis dahin punktlosen TSV Wendezelle mit einem 2:2 (1:1)-Remis begnügen.

Und das, obwohl die Gäste nach der gelb-roten Karte für Marcel Kamp ab der 65. Minute mit einem Mann weniger auf dem Platz waren. Der hatte sich nämlich wegen eines Einwurfs, der gegen ihn gegeben wurde, derart aufgeregt, dass er vom Platz gestellt wurde.

In der ersten Viertelstunde drängten die Gastgeber auf die schnelle Führung, doch Gästekeeper Sven Kiontke hielt seinen Kasten sauber. Als die FSV nach einem Foul an Chris Schittko einen Freistoß zugesprochen bekam, führte ihn Christopher Münch blitzschnell aus – und schon stand es 1:0 (36.). Der Jubel hatte sich noch nicht gelegt, da glich Markus Reiff (38.) per Kopfball aus.

Kurz nach der Pause traf der gleiche Spieler zum 1:2 (48.). Jetzt wollten es die Hausherren aber wirklich wissen, kamen nach rund einer Stunde durch Andreas Sommermeyer auch zum Ausglich. Aber zu mehr sollte es an diesem Tag nicht reichen… FSV-Coach Nils Osteroth stellte dann auch enttäuscht fest: „In der ersten Halbzeit haben wir gegen einen tiefstehenden Gegner einfach zu wenig gemacht. In der zweiten Halbzeit lief es nach dem 2:2 endlich besser. Wir haben sie zwar teilweise richtig eingeschnürt, aber viel zu wenig daraus gemacht.“

TSV-Trainer Thomas Mainka war dagegen natürlich hochzufrieden: „Wir haben sehr gut verteidigt und uns den Punkt redlich verdient.“

FSV: Dennis Glatz – Kevin Petermann (66. Poley), Schulz, Joachimski, Marco Petermann (88. Tanriverdi), Münch, Hieske (46. Lutz), Reiche, Elsner, Schittko, Sommermeyer.

Tore: 1:0 Münch (36.), 1:1, 1:2 Reiff (38., 48.), 2:2 Sommermeyer (58.).

Gelb-Rot: Kamp (65./TSV).