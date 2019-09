„Lernprozess“: HSV kassiert 24:33-Niederlage

Der Oberliga-Absteiger, er war am Ende eine Nummer zu groß für den Aufsteiger: Die Verbandsliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm sind mit einer 24:33 (10:12)-Heimniederlage gegen den MTV Braunschweig II in die neue Saison gestartet. Dabei waren die Hausherren in der Süpplinger Nord-Elm-Halle...