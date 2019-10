„Chancenwucher“: HSV-Handballer verpasse Punkt

Sie waren nah dran am ersten Auswärtserfolg dieser Saison, standen am Ende aber wie schon in Alfeld und bei der HSG Rhumetal mit leeren Händen da. Handball-Verbandsligist HSV Warberg/Lelm kassierte bei Eintracht Hildesheim II mit 26:30 (14:14) die dritte Niederlage der noch jungen Spielzeit in der...