HSV feiert „einen Sieg des Willens“ im Kellerduell

Es gibt Spiele im Verlauf einer Saison, in denen nur das nackte Ergebnis zählt. Weder die Gesamtleistung fließt anschließend in Analyse und Bewertung ein, noch Glück oder Pech, und auch spielerische Glanzlichter sind ohne Belang. Genau so ein Spiel erlebte Handball-Verbandsligist HSV Warberg/Lelm...