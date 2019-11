Spitzenduo trifft auf Kellerkinder

Die regulären Spieltage in der Fußball-Kreisliga sind für dieses Jahr vorbei, nun stehen nur noch vereinzelt Nachholspiele an. Dabei kommt es in Königslutter zum Duell David gegen Goliath. FC Vatan Spor Königslutter – FC Türk Gücü Helmstedt (So., 14 Uhr). Vergangene Woche im Spitzenspiel gegen...