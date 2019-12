Heimspiel-Highlights für die HG Elm

Vorweihnachtliche Festspielwochen für die HG Elm in der Handball-Landesliga: Die Mannschaft von Trainer Daniel Reckel ist nach elf Partien Überraschungs-Tabellenführer und beschließt das Jahr mit zwei Heimspielen gegen Verfolgerteams. An diesem Samstag (17 Uhr) geht es in der Schöppenstedter...