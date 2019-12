HSV: Mit den Fans im Rücken „liefern“

Erst mut- und kopflos, dann viel zu spät selbstbewusst und zielsicher: So lässt sich der Auftritt des Handball-Verbandsligisten HSV Warberg/Lelm am vergangenen Samstag bei der SG Börde Handball zusammenfassen. Dass bis vor fünf Monaten noch zwei Ligen zwischen beiden Teams lagen – Börde spielte in...