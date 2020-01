Vietzke-Team marschiert zum Turniersieg

Der erste Hallenkreismeistertitel bei den Jugendteams geht an die JSG Schöningen/Königslutter: Die Fußball-B-Junioren setzten sich beim Turnier in der Helmstedter Kanthalle vor der JSG Helmstedt durch. Bei den E-Junioren stehen zudem die zwölf Teams für die Zwischenrunde fest. Die geringe Anzahl an...