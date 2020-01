TuS-Faustballer: Ohne Druck in den letzten Hallenspieltag

Für die Faustball-Teams des TuS Essenrode endet an diesem Sonntag (ab 10 Uhr erste Mannschaft, ab 14 Uhr zweite Mannschaft) mit dem achten Spieltag die Verbandsliga-Hallensaison. Zum Abschluss genießen beide Mannschaften noch einmal Heimrecht in der Halle am Rosinenweg in Lehre – und können dabei...