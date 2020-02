Nächster Test für SV Lauingen Bornum auf Kunstrasen

Gut anderthalb Wochen sind es noch, dann wird es wieder ernst für die Fußballer der SV Lauingen Bornum. Am 1. März geht es in der Bezirksliga wieder los, die SV muss zum Spitzenteam TSG Mörse. Bevor es jedoch soweit ist, arbeitet der Aufsteiger noch an seiner Form. Am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr)...