TSV Barmke: Gute Jugendarbeit für nachhaltigen Erfolg

Die Fußballerinnen des TSV Barmke schweben sportlich in dieser Saison auf Wolke 7. Über weite Strecken der Spielzeit führte der TSV die Oberliga-Tabelle an und findet sich nun auf einem starken zweiten Platz hinter Eintracht Braunschweig wieder. Coach Marcel Kirchhoff ist jedoch nicht nur der momentane Erfolg in Barmke wichtig: Der Verein und er wollen auch nachhaltig für hochklassigen Fußball sorgen. Deshalb setzt der TSV auf besondere Jugend-Förderprogramme, damit in den nächsten Jahren immer mehr Mädchen den Sprung zum Frauenfußball packen.

„Ich bin jetzt in meiner dritten Saison in Barmke. Als ich anfing, hatten wir insgesamt zehn Jugendspielerinnen“, erklärt Kirchhoff und schiebt hinterher: „Mittlerweile sind es 26 Mädels. So einen Boom gab es bei uns noch nie.“ Derzeit hat der TSV zwar nur eine C-Juniorinnen-Mannschaft, die am Spielbetrieb teilnimmt. „Zur neuen Saison wollen wir dann auch ein Team bei den B-Juniorinnen stellen.“

Während die Mitgliederzahlen in vielen Sportvereinen sinken, ist es beim TSV genau andersherum. Immer mehr Mädchen wollen das Fußballspielen lernen. Das liegt unter anderem an den Förderprogrammen, für die beispielsweise auch Oberliga-Coach Kirchhoff mit zuständig ist – zudem helfen seine Spielerinnen auch mit. „Ich habe bei meiner Mannschaft nachgefragt, ob jemand Interesse hätte, mit dem Nachwuchs extra zu trainieren. Lina Peth und Aileen Engelbrecht haben direkt gesagt, dass sie es sich vorstellen können.“ Seit Ende letzten Jahres trainierten die beiden Oberliga-Spielerinnen einmal pro Woche mit den Kindern. „Sie werden in Gruppen eingeteilt und üben dort entweder die Basics oder schon etwas schwerere Übungen. Man sieht auf jeden Fall schon Fortschritte. Ich schaue auch oft vorbei und unterstütze sie, gebe ihnen Ratschläge.“

Besonders ein Mädchen stach in Barmkes Nachwuchs bisher hervor, nämlich Lina Marie Trusch. Die 15-Jährige durfte auch schon regelmäßig bei den Frauen mittrainieren. „Sie macht das echt gut, hat auch keine Angst“, lobt Kirchhoff das vielversprechende Talent. In den letzten Jahren kam keine Spielerin mehr aus der eigenen Jugend hoch in die erste Mannschaft, Lina Marie Trusch soll diese Durststrecke bald beenden.

Beim TSV ist man optimistisch, dass in den nächsten Spielzeiten noch das ein oder andere junge Gesicht dazustoßen wird. „Der Sprung in die Oberliga ist natürlich ein extrem großer“, weiß Marcel Kirchhoff. „Deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch noch eine Spielgemeinschaft mit dem Helmstedter SV haben.“ In der SG, die in der Bezirksliga spielt, können erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich gesammelt werden. „Und dann kann man schauen, für wen vielleicht noch mehr geht, wer vielleicht das Zeug hat, in der Oberliga zu spielen. Besonders für uns als kleiner Dorfverein ist es wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten und uns auch gut um die Jugend kümmern. Denn nur so kann man langfristig erfolgreich bleiben – und das ist auch unser Ziel“, stellt der Trainer abschließend klar.