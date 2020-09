Türk Gücü kauft Heeseberg den Schneid ab

Vier Tage vor dem Start der Bezirkspokal-Gruppenphase hat der FC Heeseberg die kreisinterne Generalprobe zweier Fußball-Bezirksligisten gegen den FC Türk Gücü Helmstedt klar mit 1:4 (1:1) verloren.

Die Gäste aus Helmstedt setzten ihren Gegner von Beginn an durch energische Abwehrarbeit und hohes Tempo in der Vorwärtsbewegung immer wieder unter Druck. Die Heeseberger ließen sich davon beeindrucken, bezeichnend für die Unsicherheit in der FCH-Abwehr war das 0:1 (9.) durch einen von Berkan Oztürk direkt verwandelten Eckball in der 9. Minute…

In der Folge musste FCH-Keeper Hannes Benda mehrfach sein ganzes Können aufbieten, um Schlimmeres zu verhindern. Praktisch aus dem Nichts besorgte Fabian Romeike nach einem katastrophalen Abwehrfehler den Ausgleich zum 1:1 – zugleich der für die Hausherren sehr schmeichelhafte Halbzeitstand.

Wie schon beim 0:1, sah die FCH-Abwehr sowohl vor dem 1:2 (51.), einem von Adil Eser direkt verwandelten Freistoß, als auch beim 1:3 (57., Heber aus 20 Metern von Arne Ruff) sehr unglücklich aus. Eser setzte 15 Minuten vor Schluss mit einem satten Schuss ins lange Eck den Schlusspunkt zum 1:4 (75.).

Nach dem Abpfiff herrschte bei beiden Trainern Einigkeit darüber, dass die Niederlage des etablierten Bezirksligisten gegen den Liganeuling völlig verdient war. „Türk Gücü war uns heute Abend in allen Belangen klar überlegen“, stellte Heesebergs Coach Michael Grahe unumwunden fest und schob noch ein Lob an den Gegner nach: „Sie haben im Grunde genau das gemacht, was wir eigentlich machen wollten, nämlich mit Einsatz- und Laufbereitschaft das Spiel von Beginn an zu bestimmen.“

Sein Trainerkollege Göksah Beser von Türk Gücü sah es genauso: „Wir wollten unbedingt gewinnen, haben von Anfang an Gas gegeben und das Spiel über die ganze Zeit klar dominiert. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg für uns, der bei besserer Chancenauswertung leicht noch hätte höher ausfallen können. Ich bin zufrieden.“

Startaufstellung FC Heeseberg: Benda – Kruschke, Kote, Harmel, Schrader, Bohm, Romeike, Kaletta, Heidebroek, Maushake, Michehl.

Startaufstellung FC Türk Gücü: Wittkop – Aboubakar, B. Oztürk, V. Oztürk, Eser, Omarkhiel, Friehe. Arvis, Alfonso Prats, Ruff, Christian.

Tore: 0:1 B. Oztürk (9.), 1:1 Romeike (22.), 1:2 Eser (51.), 1:3 Ruff (57.), 1:4 Eser (75.).