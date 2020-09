Lauingen Bornum erwartet zum Bezirkspokalauftakt Volkmarode

Die Leistungen und die Ergebnisse der SV Lauingen Bornum in den Vorbereitungsspielen waren äußerst durchwachsen. Nun, da am Sonntag (15 Uhr, Waldstadion Lauingen) die Bezirkspokal-Auftaktpartie gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode ansteht, „müssen wir in den Pflichtspielmodus schalten“, fordert Trainer Julian Semper.

Über Sinn und Unsinn des neuen Bezirkspokalmodus ist auf und neben den Plätzen schon viel gesprochen worden. Semper hatte ihn frühzeitig gewissermaßen der erweiterten Vorbereitung zugeordnet, „da unser Fokus ganz klar darauf liegt, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu schaffen und wir auch wissen, dass unsere Chance auf den Pokalsieg doch sehr gering ist“. Die Zeit des Experimentierens endet dennoch an diesem Sonntag. „Es ist schon etwas anderes als in den Testspielen“, unterstreicht Semper und fügt an: „Schon allein deshalb, weil wir nun während des Spiels nur noch dreimal wechseln dürfen.“

Einerseits sei dies ein Vorteil, da die Gefahr, dass durch eine Vielzahl an Wechseln ein Bruch ins eigene Spiel kommt, deutlich geringer ausfällt. Andererseits gehe nun für die Trainer das Personalmanagement los. Weniger Wechseloptionen bedeutet eben auch mehr Spieler, die nicht zum Einsatz kommen.

Egal, wer letztlich auf dem Feld steht: Semper erhofft sich, „dass wir mehr Balance und Stabilität in unser Spiel bekommen. Wir müssen jetzt auch mal über 90 Minuten unsere Leistung abrufen“, so der Lauinger Trainer. In einigen Testspielen hatte sich sein Team – zumindest phasenweise – schwergetan, Torchancen zu kreieren. Das wiederkehrende Manko war allerdings die defensive Umschaltbewegung. Oft dauerte es zu lange, bis die Lauinger wieder hinter den Ball kamen und die Räume zu den gegnerischen Angreifern geschlossen hatten. Das müsse seine Mannschaft im Bezirkspokal besser machen, denn „das sind schon sehr gute Gegner. Volkmarode hat in den letzten Jahren immer zum oberen Drittel der Bezirksliga 2 gehört.“

Der SV-Coach hofft, dass sich sein Team über gute Leistungen und Ergebnisse ein positives Gefühl holen kann, denn „in der Vergangenheit waren wir tendenziell ein Team, das einige Anlaufschwierigkeiten zum Liga-Start hatte. Vielleicht können wir den Pokal ja dafür nutzen, diese zu überwinden, um dann zum Punktspielstart, wenn es für uns wirklich drauf ankommt, auf den Punkt da zu sein.“