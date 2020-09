Türk Gücü: Als Außenseiter ins Duell mit Acosta

Eigentlich war ihm der Fußball-Bezirkspokal egal, nur ein Teil der Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen. „Mittlerweile glaube ich aber, da ist etwas zu holen“, sagt Göksah Beser, Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers FC Türk Gücü Helmstedt. Die Mannen von der Kantstraße legen am Sonntag (15 Uhr) in der Gruppe 11 mit einem Heimspiel gegen Landesligist BSC Acosta los.

„Die Jungs wollen einfach kein Spiel verlieren, sind total ehrgeizig. Es macht einfach Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, betont Beser. In einem dreitägigen Trainingslager – „wir haben im Best Western Hotel übernachtet und bei uns auf dem Platz trainiert“ – ist die Truppe noch weiter zusammengewachsen und überzeugte ihren Trainer auch in den folgenden Vorbereitungspartien mit ihrer Spielweise und ihrem Torhunger. 5:3 in Schöppenstedt, 4:1 beim FC Heeseberg – dabei wurden sogar noch viele Möglichkeiten ausgelassen.

Die Favoritenrolle liegt am Sonntag dennoch bei den Gästen aus Braunschweig. Das Team vom Franzschen Feld kam am Mittwochabend bei der Bezirkspokal-Generalprobe zu einem 1:1-Unentschieden gegen Landesligist KSV Vahdet Salzgitter, das Führungstor für den BSC erzielte übrigens der Ex-Schöninger Nils Grams. „Wir sind Außenseiter“, stellt Türk Gücüs Coach klar. Er fügt aber auch gleich an: „Wir gehen nicht ins Spiel, um uns zu verstecken. Wir wollen selbstbewusst auftreten. Die Jungs sollen ruhig einmal ein bisschen Landesliga-Luft schnuppern.“

Da passt es sich hervorragend, dass Beser personell praktisch aus dem Vollen schöpfen kann. „Ich habe die Qual der Wahl und eine gute Truppe zusammen“, kündigt er vor dem ersten Pflichtspiel an.

jne