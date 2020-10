Fehlstart für die Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt: Zum Auftakt der Oberliga-Saison musste sich das Team um das Trainerduo Markus Kopp/Matthias Rudow in der heimischen Julianum-Sporthalle der TSV Burgdorf III mit 25:27 (11:14) geschlagen geben.

Die Ursache für die Niederlage machte HF-Trainer Markus Kopp schnell aus: „Unser Angriff hat nicht wie gewünscht funktioniert. 11 Tore vor der Pause und 14 in der zweiten Halbzeit – das ist zu wenig.“ Burgdorf dagegen erzielte oftmals Tore der „Marke einfach“, so Kopp. „Bei denen ist im Rückraum einer hochgestiegen, hat abgezogen und getroffen. Diese leichten Tore haben uns gefehlt.“ Helmstedts Rückraumspieler waren weit entfernt von so etwas wie einer Frühform. Tim Wiebe traf früh doppelt und danach im gesamten Spiel nicht mehr. Torben Wanzek fehlte in seinem ersten Oberliga-Spiel bisweilen der Mut, auch er lieferte nicht die erhoffte Entlastung. Weniger ins Gewicht fiel, dass Tim Bolecke (erkrankt) ausfiel. Jan-Luca Schülke war auf der Linksaußenposition ein starker Ersatz für Helmstedts Top-Torjäger der vergangenen Saison. Mit fünf Treffern hinterließ Schülke eine Duftmarke und empfahl sich für weitere Einsätze.

Den am Ende entscheidenden Bruch im Spiel gab es aus Helmstedter Sicht zwischen der 17. und 22. Minute, als sich die Gastgeber ihre 7:6-Führung entreißen ließen und sich plötzlich mit 8:12 im Hintertreffen sahen. Diesem Rückstand liefen die HF bis zum Ende hinterher, lediglich beim 14:15 (36.) durch Robin Danneberg schnupperten sie nach starkem Start in Hälfte 2 noch einmal am Gleichstand.

In den Schlussminuten keimte bei den Hausherren letztmals Hoffnung auf. Johannes Frenkel, Schülke und Marius Herda verkürzten den 20:25-Rückstand (53.) mit drei Toren binnen 90 Sekunden zum 23:25 (55.). Jan Schlüters Zeitstrafe (56.) bremste die Aufholjagd der Hausherren aus, ein Doppelschlag der Gäste zum 27:23 (58.) entschied die Partie. Die Treffer in der Schlussminute von Schlüter und Danneberg zum 25:27-Endstand hatten nur noch kosmetischen Wert. „Mund abputzen, weitermachen“, sagte Kopp knapp. Es bedürfe wohl noch eine Weile, um die wegen fehlender Hallenzeiten nicht ganz optimal verlaufene Saisonvorbereitung aufzuarbeiten.

HF: Baum, Klauß – Herda 5, Rudow, Wiebe 2, Motzko, Schülke 5, Kopp, Frenkel 7, Schlüter 1, Wanzek 2, Duderstadt, Danneberg 3.