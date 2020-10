Warberg/Lelm mit viel Tempo und der nötigen Ruhe

Der HSV Warberg/Lelm hat am ersten Spieltag der Handball-Verbandsliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die als Aufstiegsanwärter Nummer 1 gehandelte SV Alfeld feierte der HSV einen verdienten 28:25 (16:10)-Heimsieg. 40 Zuschauer – mehr ließen die Corona-Beschränkungen nicht zu – verfolgten die Partie in der Süpplinger Nord-Elm-Halle.

Als „gute Mannschaftsleistung“ beschrieb HSV-Trainer Niklas Wosnitza den Auftritt seiner Jungs. „Es gibt aber keinen Grund für uns, jetzt abzuheben.“ Er hätte auch von einer reifen Leistung seiner Mannschaft sprechen können, denn die Warberger boten einen gekonnten Mix aus ihrem erprobten Tempospiel und einem von viel Ruhe geprägten Positionsspiel. „Wir haben nie überdreht, sondern sind immer wieder geschickt auf die Bremse getreten“, sagte Wosnitza.

Den Grundstock für ihren Erfolg legten die Warberger nach Auffassung ihres Trainers indes in der Abwehr. Lasse Kramer sowie der in Defensive wie Offensive bärenstarke Marvin Gode riegelten als Mittelblock die Passwege der Alfelder ab, der Gäste-Kreisläufer war von der Versorgung mit Bällen komplett abgeschnitten. Und weil nahezu jeder Warberger Tempogegenstoß mit einem Torerfolg endete, stand es zur Pause 16:10 für die Gastgeber.

Nach dem Seitentausch kam Alfeld zunächst auf, arbeitete sich auf drei Tore heran. In dieser Phase übernahm Warbergs Sebastian Feig das Zepter – er traf sowohl von der Strafwurflinie als auch aus nahezu aussichtslosem Winkel von der Außenposition. Warbergs Vorsprung wuchs wieder an, doch Godes Tor zum 23:16 (45.) bedeutete längst nicht die Vorentscheidung. Die Alfelder zeigten abermals ihre Stehaufmännchen-Mentalität und arbeiteten sich im Minutentakt wieder heran. In der 52. Minute führte Warberg plötzlich nur noch mit 23:21. Doch der HSV ist inzwischen ein gefestigtes und gereiftes Team, das sich von solchen Rückschritten nicht mehr aus der Bahn werfen lässt. Feig verwandelte nervenstark von der Siebenmeterlinie (24:21, 53.), Felix Schmidt aus dem Rückraum (54.) und Marvin Gode vom Kreis (55.) machten mit den HSV-Toren 25 und 26 den Deckel drauf. Einzig, dass sein Team einen deutlicheren Sieg verpasste – Alfeld verkürzte in der Schlussminute vom 22:28 auf 25:28 – wurmte Wosnitza. „Hinten raus müssen wir einfach cleverer agieren.“

HSV: Rüger, Lampe – Hotopp, J. Gronde 3, E. Gronde 3, Ibishi, Liebing 4, Kramer, Feig 8, T. Gronde 1, Schmidt 2, Kreickenbom 2, Gode 5, Walther.