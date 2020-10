„Total nervös“: Türk Gücü verpatzt den Saisonstart

„6, 7 Ausfälle kannst du einfach nicht kompensieren“, räumte Göksah Beser ein. Doch damit meinte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Türk Gücü Helmstedt nicht etwa, dass ihm viele wichtige Akteure nicht zur Verfügung gestanden hatten. Nein, die 6, 7 Ausfälle, von denen er sprach, standen auf dem Platz bei der 0:2 (0:2)-Niederlage des Aufsteigers gegen den TSV Vordorf.

Die Mannen von der Kantstraße hatten sich viel vorgenommen für den Punktspielstart in der Staffel 1 B – offenbar zu viel, wie Beser aufzeigte. „Wir waren total nervös, haben viel zu lange die Bälle gehalten. Die Einstellung hat heute einfach nicht gepasst“, konstatierte Türk Gücüs Trainer.

Obendrein wurden seine Schützlinge gleich eiskalt erwischt: Der erste Ball der Vordorfer kam durch, Fabian Liebich traf im zweiten Versuch – das frühe 1:0 für den Gast aus dem Gifhorner Südkreis. Ein Tor, das den Blau-Weißen natürlich in die Karten spielte. Sie konnten die Helmstedter nun kommen lassen, auf ihre Chancen warten. Oder anders gesagt: Sie konnten ihr Spiel aufziehen, das auf einer guten Grundordnung basiert, auf einer disziplinierten Defensivarbeit.

Und die Hausherren taten sich schwer gegen den TSV. Zwar hatten die Helmstedter mehr Spielanteile, wie selbst Gästetrainer Heinz-Günter Scheil einräumte. „Aber wir hatten die besseren Chancen“, befand Vordorfs Coach, der drei Minuten vor der Pause erneut Grund zum Jubeln hatte. Sein Sohn Dominik Scheil verwandelte einen „völlig unnötigen Foulstrafstoß“, so Göksah Beser, zum 2:0-Halbzeitstand für die Gäste.

Türk Gücüs Trainer stellte zur Pause um, beorderte Alfonso Lazaro Prats von der Sechser-Position zurück in die Viererkette. Nun wurde das Spiel der Gastgeber zwar stabiler und auch besser, doch in Zahlen sollte sich das nicht mehr niederschlagen. Und so stand am Ende eine 0:2-Heimniederlage zu Buche, die sich die Helmstedter letztlich selbst zuzuschreiben hatten.

Tore: 0:1 Liebich (4.), 0:2 Scheil (42./FE).