Die Überraschungen sind weitestgehend ausgeblieben. Am 5. Spieltag der Fußball-Kreisliga setzten sich in fast allen Partien die Favoriten durch. Aufsteiger Rottorf/Viktoria erlebte im Kellerduell gegen Barmke indes die nächste Enttäuschung, da die Gäste mit Torjäger Janik Niermann den überragenden Mann auf dem Platz hatten.

MTV Frellstedt – Helmstedter SV 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Ciubotaru (12.), 1:1 Ackert (50.).

Frellstedts Co-Trainer Nils Miehe leitete in Abwesenheit von Coach Tobias Korona die Geschicke an der Seitenlinie – und sah im Duell zwischen der defensivstärksten Mannschaft (MTV) und der besten Offensive ein gerechtes Remis: „Der HSV war in Halbzeit 1 mehr am Drücker, insgesamt war es aber eine torszenenarme Partie mit vielen langen Bällen, in der sich beide Teams ordentlich bekämpft haben.“

STV Holzland – FC Nordkreis 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Vogel, 2:0 Gebregziabihier.

Christoph Vogel überraschte die Gäste mit einem schnell ausgeführten Freistoßtor zum 1:0, Tekle Tekle Gebregziabihier legte nach der Pause den zweiten Treffer für Holzland nach. „Der Sieg war nie gefährdet“, meinte STV-Trainer Emil Schaffner, der sich aufgrund des Fehlens von Markus Kremling wie erwartet als Innenverteidiger aufgestellt hatte.

TuS Essenrode – TSV Germania Helmstedt 7:2 (3:2). Tore: 1:0 Dürkop (16.), 1:1, 1:2 Ludewig (20., 28.), 2:2 Dürkop (31.), 3:2, 4:2 Schönfelder (33., 53.), 5:2 Burek (72.), 6:2 Bodmann (85.), 7:2 Neudorf (90.). Gelb-Rot: TSVG (40.).

Am Ende war es ein deutlicher Sieg für den Vizemeister – danach hatte es in Halbzeit 1 aber nicht ausgesehen. „Nach dem 1:2 haben wir hinten ganz schön geschwommen“, erklärte TuS-Trainer Till Eickmeier. Daniel Dürkop mit seinem zweiten Treffer und Maverik Schönfelder stellten in der Folge auf 3:2 für Essenrode, ehe sich die Gäste mit Gelb-Rot in der 40. Minute selbst schwächten. „Danach war es für uns einfacher, auch wenn es kein berauschendes Fußballfest war“, sagte Eickmeier.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TSV Barmke 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Niermann (45.), 1:1 Härtl (59.), 1:2, 1:3, 1:4 Niermann (68., 86., 90.). Gelb-Rot: SG (71.), Barmke (81.).

Der TSV machte durch den ersten „Dreier“ einen Satz aus dem Tabellenkeller und konnte sich auf Angreifer Niermann verlassen, der alle vier Treffer erzielte. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, Barmke war aber einfach gnadenlos effektiv und eiskalt vor dem Tor. Von daher geht der Sieg auch in Ordnung“, erkannte SG-Trainer Sebastian Ebner an.

Die weiteren Ergebnisse:

FC Schunter – FSV Schöningen III 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Claus (22.), 2:0 Winter (65.), 3:0 Claus (65.). Rot: Schunter (60.).

FC Vatan Spor Königslutter – SpVg Süpplingen 5:3. Tore: 0:1 Lüders (10.), 1:1 Ada (12.), 2:1, 3:1 Mere (32./FE, 43.), 4:1 Cendamo (53.), 4:2 Gach (80.), 5:2 Marchese (85.), 5:3 Dierich (88.).

TSV Danndorf – TSV Süpplingenburg 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Schulz (22.), 2:0 Wenderoth (33.), 3:0 Matzke (77.), 4:0 Gregor (87.).