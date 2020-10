Nach toller Premiere geht’s für die HG Elm auf Tournee

Die wegen der Corona-Zwangspause verspätete Ehrung für die Landesliga-Meisterschaft, ein überzeugender 31:21-Auftaktheimsieg gegen den SV Altencelle, zudem erster Tabellenführer der Saison: Es gab vor Wochenfrist bei der Verbandsliga-Premiere reichlich Applaus für die Handballer der HG Elm. Eine schöne Momentaufnahme. Doch das alles ist Geschichte, wenn die Mannschaft um Trainer Daniel Reckel am Samstag (15 Uhr) im Ortsteil Ochtersum in ihrem ersten Auswärtsspiel gegen die Drittliga-Reserve von Eintracht Hildesheim antritt.

Der deutliche Erfolg überdeckte nicht, dass es noch Baustellen gibt im Spiel der HG. „Wir hatten noch einige nervöse Momente beim Abschluss“, sagt Elm-Trainer Daniel Reckel. Eine weitere Baustelle entsteht für die Hildesheim-Partie beim Personal. Marian-Valerica Tirna (Rücken) und Malte Behrens (umgeknickt) sind angeschlagen. „Hinter ihren Einsätzen stehen Fragezeichen“, berichtet Reckel. Eike Garbe wird aus beruflichen Gründen sicher fehlen.

Flügelflitzer Alexander Bahr reist am Samstag statt nach Hildesheim nach Berlin. Der 24-Jährige, der in der Bundeshauptstadt aus Studiengründen ein Praktikum absolviert, besitzt bis zum Frühjahr 2021 ein Doppelspielrecht für den Ostsee-Spree-Oberligisten Berliner TV 1850. Bahr tritt mit dem mit zwei Niederlagen gestarteten Oberliga-Aufsteiger aus Kreuzberg zeitgleich beim HSV Insel Usedom an. Seine Oberliga-Premiere feierte Zweifach-Torschütze Bahr vor zwei Wochen bei der 26:29-Niederlage beim HV GW Werder.

Trotz der personellen Schwächungen ist Reckel überzeugt, dass sich in Ochtersum zwei Teams auf Augenhöhe und mit ähnlicher Spielanlage begegnen werden. „Hildesheim hat eine junge, agile Truppe mit zwei, drei erfahrenen Stützen“, weiß Reckel nach einem ersten Videostudium des 26:23-Auftakterfolgs der Eintracht-Reserve gegen den MTV Groß Lafferde.

Ähnlich dürften die Verantwortlichen der Gastgeber derweil auch das HG-Team beschreiben. „Ich rechne mit einem interessanten Match, in dem beide Mannschaften den Weg nach vorne suchen“, sagt Reckel, der vor der ersten Auswärtsfahrt meint: „Wir reisen nach unserem Auftaktsieg ohne Druck an.“