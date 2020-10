FSV Schöningen: Die nächste Prüfung nach der „Feuertaufe“­

Direkt die nächste Prüfung: Nach der schweren Auftaktpartie gegen den Aufstiegsfavoriten SSV Vorsfelde (1:1) hat Landesliga-Neuling FSV Schöningen im ersten Auswärtsspiel mit dem TSC Vahdet Braunschweig eine sehr offensivstarke Fußballmannschaft vor der Brust. Der Anpfiff auf dem Sportgelände am Bienroder Weg erfolgt am Sonntag um 14.30 Uhr.

Da seine Mannschaft bereits am Samstag in Aktion gewesen ist, nutzte FSV-Coach Nils Osteroth die Gelegenheit, den TSC Vahdet am Tag darauf bei seinem Auftakt gegen den BSC Acosta zu beobachten – und er sah eine Machtdemonstration: Vahdet ließ dem Stadtrivalen nicht den Hauch einer Chance und gewann mit 6:0. Herausragender Akteur war der offensive Mittelfeldspieler Nils Gehde, der gleich drei Treffer beisteuerte.

„Es war schon beeindruckend zu sehen, wie Vahdet seinem Gegner in allen Belangen überlegen war. Vahdet ist als gesamtes Team sehr viel in Bewegung, ist individuell sehr gut aufgestellt und hat unheimlich viel Offensivpower. Und im technischen Bereich gehören sie sicher zu den Besten der Liga“, sagt Osteroth anerkennend.

Aber bei aller Bescheidenheit stellt er auch klar: „Wir haben die Feuertaufe gegen Vorsfelde bestanden und fahren nach Braunschweig, um da etwas Zählbares mitzunehmen. Schließlich sind wir ja auch nicht gerade schlecht besetzt.“ Wenn seine Schützlinge mit der gleichen Disziplin wie gegen Vorsfelde agieren und gleichzeitig noch mehr Ballbesitz erarbeiten, denn das sei am Samstag vor allem nach dem Ausgleich noch nicht optimal gewesen, dann sollte mindestens ein Punkt drin sein, ist der FSV-Coach überzeugt. „Unser Ziel bleibt aber ganz klar ein Dreier“, betont er. Auf jeden Fall würde man nach dem Spiel sehen, wo man sich in der Liga einzuordnen habe.

Allerdings wird er auf Stefan Goebel und Andreas Sommermeyer verzichten müssen. Auch hinter den Einsätzen von Maximilian Kohl, Vincent Kühn und Christopher Münch stehen aufgrund kleinerer Beschwerden noch Fragezeichen.