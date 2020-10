Da war mehr Spannung drin als im Sonntagskrimi: Die Begegnung zwischen dem Meinkoter SV und der TB Wendhausen in der 1. Fußball-Kreisklasse bot extrem viel Dramatik. Mit 5:4 (1:2) setzte sich das Gästeteam am Ende durch.

Danny Fischer schoss Wendhausen in der 10. Minute in Führung. Meinkot antwortete mit Treffern von Kevin Clausing (15.) und Julian Müller (32.), Anton Pemberneck erzielte direkt nach dem Seitenwechsel gar das 3:1. Nun schlug aber die Stunde von Wendhausens Fischer: Mit einem Hattrick in nicht mal fünf Minuten (75., 75., 79.) schoss er sein Team in Front. Meinkot antwortete abermals mit dem 4:4 – den Schlusspunkt setze jedoch Malte Neumann, der mit seinem 5:4 (85.) der TB den Sieg bescherte.

Die weiteren Ergebnis: FSV Schöningen III – TuS Beienrode 0:6 (0:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:5 Sebele (25., 26., 30., 53.), 0:4 Schastok (38.), 0:6 Zöllner (84.). SV Esbeck – SG Offl./Büddenst. 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Wesemann (1.), 2:0 Hochgräfe (48.), 3:0 Ackert (80.). SG Lapautal – FC Heeseberg II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Heiland (25.), 1:1 Runkehl (69.), 2:1 Franz (86., ET). TSV Grasleben – MTV Sunstedt 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Hochhalter (16.), 1:1 Jäger (18.), 1:2 Eckhardt (39.), 1:3 Schweimler (74.), 1:4 Schulz (88.). TVB Schöningen – SG Sundern 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Wegener (49.), 0:2 Gabriel (53.), 1:2 Standke (54.).