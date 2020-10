Der Trend geht in Helmstedts Kreisliga zum Spielertrainer

Sie sind für ihre Mannschaften verantwortlich, stehen mit ihren Spielern aber auch oft gemeinsam auf dem Platz: In der Helmstedter Fußball-Kreisliga gibt es mit Emil Schaffner, Julien Wossmann, Giuseppe Marchese, Chris Kunau und Marco Behse aktuell gleich fünf Spielertrainer. Wir haben nachgefragt, wie sie ihre Aufgaben verstehen, und was das Modell „Spielertrainer“ auszeichnet.

Emil Schaffner (STV Holzland): Der STV-Coach hatte sich vor der Saison das Ziel gesetzt, lediglich Trainer zu sein und sich nur im Notfall selbst aufzustellen. Da dieser Notfall aufgrund von Urlauben, Spätschichten und Verletzungen recht häufig eintrat, kommt der 30-Jährige bislang auf 270 Einsatzminuten. Ganz wichtig sei dem früheren defensiven Mittelfeldspieler, dass sein Mannschaftsgefüge auch trotz Personalnot nicht durcheinander gerate: „Die Jungs sollen auf ihren ein bis zwei vertrauten Positionen spielen“, betont Schaffner. „Bevor ein rechter Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung auflaufen muss, helfe ich dort lieber aus.“

Um Spielertrainer zu sein, seien laut Holzlands Coach vor allem zwei Dinge wichtig: „Zum einen solltest du selbst höherklassig gespielt haben, um während des Spiels nicht zu sehr mit dir selbst beschäftigt zu sein“, sagt der Mann, der früher unter anderem für den SSV Vorsfelde in der Landesliga aktiv war. „Zum anderen kann es meiner Meinung nach nur dann funktionieren, wenn du entsprechende Co-Trainer hast.“ So holte sich Schaffner vor dieser Spielzeit mit Rudolf Schleiermacher noch einen zweiten Assistenten neben Mathias Röhrs mit ins Team, „der die Leute zum Warmmachen schickt und von draußen Sachen sieht, die du auf dem Feld nicht sehen kannst“.

Julien Wossmann (FC Schunter): Mit gerade einmal 22 Jahren ist Schunters Spielertrainer der jüngste Coach im Kreisoberhaus. Bereits während seiner Jugendzeit beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Braunschweig beschäftigte sich Wossmann mit taktischen Dingen, hinterfragte laut eigener Aussage „alles“ und wurde von seinen Trainern darin bestärkt, später selbst Spieler anzuleiten. Als ihm als Oberliga-Akteur von Lupo Martini Wolfsburg in der Spielzeit 2017/18 dann klar wurde, „dass es nach ganz oben wohl nicht reichen wird“, fokussierte sich der 1,90 Meter große Innenverteidiger auf seine Trainerkarriere und übernahm im Sommer 2019 beim FC.

Auch wenn der B-Lizenz-Inhaber fitnesstechnisch voll im Saft stehe und manchmal das Gefühl habe, dass er seinen Akteuren auf dem Platz mehr helfen könnte als von außerhalb, „sage ich den Jungs immer: Wenn wir eine gute Elf aufbieten können, sollt ihr das Spiel ohne mich gewinnen.“ Es sei jedoch nicht ganz leicht gewesen, seine Schützlinge von dieser Sichtweise zu überzeugen: „Am Anfang haben die Jungs gezweifelt, wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich nicht spielen werde. Mittlerweile merken sie aber, dass sie gut genug sind, und wissen, dass ich jederzeit für sie da bin.“

Generell ist Wossmann, der sich als Kumpeltyp versteht, der Meinung, dass künftig in untereren Klassen immer mehr junge Spielertrainer das Vertrauen der Vereine bekommen werden, „weil sie einen anderen Draht zu den Spielern haben als erfahrene, dominantere Trainer“ – eine Meinung, die auch Danndorfs Spielertrainer Chris Kunau vertritt.

Giuseppe Marchese (FC Vatan Spor Königslutter): Giuseppe Marchese zog es im vergangenen Winter zurück zum FC Vatan Spor. Genau wie Wossmann „bin ich schon recht früh Spielertrainer geworden, weil ich mich schon immer als Führungsspieler herauskristallisiert habe und in der Vergangenheit gute Trainer hatte, von denen ich immer wieder etwas aufgeschnappt habe“, erzählt der heute 32-Jährige.

Noch fühle sich der frühere Jugendspieler des VfL Wolfsburg „gut und fit genug, um selber zu spielen. Ich mag es aber auch, den Jungs etwas zu erklären und sie weiterzuentwickeln. Deshalb ist die Aufgabe als Spielertrainer für mich schon etwas Besonderes, zumal du sowohl auf, als auch neben dem Platz alles im Blick haben musst.“

Während für seine Akteure ein Spieltag mit dem Treffen um 13.30 Uhr beginne, „geht es für mich schon am Vortag oder spätestens am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr beim Frühstück los“, schildert Marchese. „Dann denke ich an die Aufstellung und daran, wer dabei ist und wer fehlt, muss aber auch meinen eigenen Körper hochfahren, um die Leistung auf den Platz zu bringen. Dieser Mix ist für mich sehr spannend.“

Chris Kunau (TSV Danndorf): Wie Marchese, mit dem der 1,70 Meter große Kicker früher beim VfL Wolfsburg gegen das runde Leder trat, verfügt auch Kunau über fußballerische Qualität. „Ich muss aber nicht immer spielen“, stellt der TSV-Coach klar. Da der 32-Jährige zudem Monatslisten führt, wer wie oft beim Training ist, und er selbst den Saisonstart aufgrund seines Urlaubs verpasste, „hätte ich mir danach nicht herausnehmen können selbst zu spielen, sondern hätte mich bei den Jungs unglaubwürdig gemacht. Außerdem vertraue ich meiner Mannschaft und möchte alle Spieler bei Laune halten.“ In puncto Aufstellung bespricht sich Kunau immer mit seinem Co-Trainer Ulf Wende, die Halbzeitansprachen überlässt er aber seinem Assistenten, wenn er selbst auf dem grünen Rasen steht. „Denn auch, wenn ich auf der Sechs oder Zehn, also im Zentrum spiele, ist es schwierig, das Spiel komplett zu lesen.“

Marco Behse (Helmstedter SV): Bleibt noch Marco Behse, der nach zwei „Bombenjahren“ als Coach der Landesliga-A-Junioren der JSG Schöningen/Königslutter im Sommer Lust hatte, wieder selbst die Fußballschuhe zu schnüren und deshalb beim Helmstedter SV anheuerte. Im Gegensatz zu „Allesmacher“ Marchese, der laut Behse „fit ohne Ende“ sei und sich während des Spiels auch um die Einwechslungen kümmere, kickt der HSV-Coach nur sporadisch mit: Mal verfolgt er das Geschehen von der Seitenlinie aus, mal beordert er sich selbst in die Startelf und geht nach 80 Minuten vom Platz, dann wieder betritt er das Spielfeld erst in der Schlussphase und bereitet noch den abschließenden Treffer zum 8:3 vor – so wie in der Partie gegen den FC Nordkreis Mitte September. Auch ist der Spielmacher froh, mit dem 38-jährigen David Belling einen erfahrenen und autoritären Co-Trainer an seiner Seite zu haben.

Wer sich länger mit dem früheren Oberliga-Akteur des SSV Vorsfelde unterhält, bekommt zudem ein Gefühl davon, wie schwer es ihm oft fällt, bei der Entscheidung, ob er sich selbst aufstellen soll, das richtige Maß zu finden. „Einerseits merkt man beim Spiel 5 gegen 5 im Training schon, dass David und ich höher gespielt haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man mit Mitte 30 nicht mehr das Tempo wie die jüngeren Spieler hat. Wenn dann einer von ihnen an den letzten beiden Trainingstagen dabei war, ist es schwierig ihm zu vermitteln, dass er auf der Bank sitzen muss. Das ist ein schmaler Grat.“