Wessels folgt beim TSV Germania Helmstedt auf Volmer

Der TSV Germania Helmstedt hat einen Nachfolger für Trainer Ronald Volmer gefunden. Der Coach des Fußball-Kreisligisten hatte nach der Partie gegen den MTV Frellstedt am 13. September (0:1) seinen Rücktritt erklärt, seitdem wurde die Maschelf in vier Ligaspielen von Co- und Interimstrainer Matthias Franke angeleitet. In der kommenden Ligabegegnung (Sonntag, 14.30 Uhr) beim FC Vatan Spor Königslutter wird nun erstmals Sven Wessels auf der Bank des Tabellenzwölften sitzen.

Der 42-Jährige spielte bis zum Abbruch der vergangenen Saison noch selbst beim TSV, ehe er im Sommer die neugegründete Reserve des Vereins in der 3. Kreisklasse übernahm. Als die Anfrage seines Abteilungsleiters Frank Rother kam, ob er sich die Aufgabe als Coach des Kreisligateams vorstellen könne, musste Wessels nicht lange überlegen, „da ich vereinsverbunden bin und Matze von Anfang an gesagt hat, dass er sich den Job als Trainer nicht auf Dauer vorstellen kann“. Als Co-Trainer wird Franke indes dem neuen Coach zur Seite stehen. „Wir waren uns schon vor Svens Urlaub vor zwei Wochen einig“, verrät Rother, der am Dienstag mit dem Übungsleiter das finale Gespräch führte. Der Abteilungsleiter spricht von einer guten Lösung für den Verein: „Wir müssen unserem jungen Trainer die Zeit geben, hier etwas Vernünftiges aufzubauen. Ich bin optimistisch, dass wir mit unseren vielen jungen Spielern in den nächsten drei Jahren eine schlagkräftige Truppe stellen werden, und sehe hoffnungsvoll in die Zukunft.“ Wessels, der derzeit seinen C-Trainerschein macht und mit einigen Akteuren aus der „Ersten“ eben noch selbst zusammenspielte, ist davon überzeugt, „dass die Mannschaft vom Potenzial her nicht dorthin gehört, wo sie gerade in der Tabelle steht, sie braucht aber ein paar Erfolgserlebnisse. Wenn wir am Ende der Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen würden, wäre ich sehr zufrieden.“

