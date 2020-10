Schöningens Pflichtaufgabe gegen Landesligist Acosta

Die Feuerproben liegen hinter der FSV Schöningen, nun folgt ein Wiedersehen: Nach den beiden Auftaktspielen gegen die Aufstiegsfavoriten SSV Vorsfelde (1:1) und TSC Vahdet Braunschweig (1:2) steht der Fußball-Landesligist nun vor Aufgaben, die es zu lösen gilt, wenn nach dem Aufstieg der Klassenerhalt gelingen soll.

Die erste Aufgabe dieser Art ist am Samstag das Heimspiel gegen den BSC Acosta – das Wiedersehen mit dem Konkurrenten der Saison 2018/2019. Der Anpfiff im Elmstadion erfolgt um 14 Uhr. „Da nur Zuschauer mit Sitzplätzen zugelassen sind, das Kontingent aber begrenzt ist, sollte jeder vorsichtshalber seinen eigenen Stuhl mitbringen, um auch sicher dabei sein zu können“, macht Maik Albrecht vom FSV-Vorstand noch einmal deutlich. Zudem ist für alle Zuschauer das Tragen einer Maske Pflicht.

Doch zurück zum Spiel: Die Braunschweiger erlebten einen Fehlstart und zieren nach dem 0:6 gegen Vahdet und dem 1:4 beim TSV Germania Lamme das Tabellenende. Die zweite Niederlage schmerzte Acosta besonders, denn nach 1:0-Führung verlor die Mannschaft von Trainer Sami Gharbi erst Gian-Luca Vergien (Rot nach Unsportlichkeit) – und dann eben auch noch das Spiel. FSV-Coach Nils Osteroth schmerzt derweil die bisherige Punktausbeute: „Mit dem bisher Erreichten sind wir nicht zufrieden“, zeigt er auf und fährt fort: „Die spielerische Leistung war zwar okay, aber wir haben nach vermeidbaren Fehlern unnötige Treffer kassiert und stehen nun mit nur einem Punkt da.“

Diese Unachtsamkeiten müssen unbedingt abgestellt werden, „sonst bekommen wir in jedem Spiel Probleme“, betont Osteroth. „Wir haben nur einen Punkt Vorsprung auf Acosta. Das wird ein ganz unangenehmer Gegner, der noch seine Ordnung sucht.“ Doch wenn sein Team die bisherige Defensivleistung – abzüglich der Fehler – bestätige, „bin ich zuversichtlich. Denn für ein Tor sind wir immer gut“, hat der FSV-Coach Vertrauen in seine Offensive. Personell sehe die Lage derweil ähnlich wie in der Vorwoche aus.