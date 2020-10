VfL Lehre: Mit bewährtem Stil im neuen Umfeld

Sechs komplett neue Gegner, neue Anfahrtsrouten, eine von 14 auf 11 Teams reduzierte Staffel Ost – kurzum: Handball-Landesligist VfL Lehre muss sich in der an diesem Samstag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen die SG VfL Wittingen/Stöcken Corona-bedingt verspätet beginnenden Saison auf viel Unbekanntes einstellen.

TSV Friesen Hänigsen, HBV 91 Celle, VfL Westercelle, Lehrter SV II, TV Eintracht Sehnde und eben Wittingen/Stöcken sind allesamt Teams, mit denen die Lehrschen bestenfalls mal in einem Turnier- oder Testspiel zu tun hatten. Doch genau in dieser Konstellation liegt der Reiz. Das sagt zumindest VfL-Trainer Kai-Olaf Reinemann. „Diese Mannschaften kennen unseren Stil nicht. Das kann für uns ein großer Vorteil werden.“ Einen ganz persönlichen Vorteil zieht Reinemann aus der Neuordnung der Staffel. „Ich wohne in Burgdorf und werde folglich sehr viele Auswärtsspiele quasi vor der eigenen Haustür haben.“

Den Stil seiner Mannschaft hat Reinemann nicht verändert. Das wäre auch schwer gewesen. Der VfL muss auf Tempo-Handball und Spielwitz setzen, denn, so Reinemann, „körperlich waren wir noch nie die Stärksten“. Seine Jungs seien jedenfalls gewappnet, meint der VfL-Trainer. Die lange Vorbereitungsphase auf den Re-Start in der Landesliga – ihr letztes Pflichtspiel absolvierten die Lehrschen am 7. März – habe seinen Spielern gutgetan. „Wir mussten in der Vorbereitung nicht Vieles in kurzer Zeit trainieren, sondern haben kontinuierlich über eine längere Zeit an uns gearbeitet.“

Technisch, taktisch und konditionell sei seine Mannschaft fit, sagt Reinemann. Gefeilt haben die Lehrschen an ihrer Abwehrarbeit, an den Abläufen in der Offensive, an der schnellen Mitte, am Tempogegenstoß. „Das alles haben wir auf ein höheres Niveau gebracht“, sagt Reinemann. „Wir sind locker in der Lage, 50 bis 60 Angriffe pro Spiel zu fahren. Die lange Vorbereitungszeit hat uns enorm weitergebracht.“

Über Auftaktgegner Wittingen habe er keine Informationen, so Reinemann. Hinter dem langjährigen Ober- und Verbandsligisten, 2018 aus den Stammvereinen MTV Stöcken und VfL Wittingen gegründet, liegt ein personeller und struktureller Neuanfang. Klar ist nur eins: In der Wittinger Sporthalle an der Spittastraße herrscht Haftmittelverbot. Das erleichtert es den Lehrschen nicht gerade, die gewohnte Ballkontrolle zu behalten.