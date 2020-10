Unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen zwischen der JSG Schöningen/Königslutter und der JSG Helmstedt in der B-Jugend-Bezirksliga kaum sein: Schöningen/Königslutter gewann bei Lupo Martini Wolfsburg II mit 9:1, die Helmstedter Nachwuchsfußballer verloren derweil mit 1:8.

Lupo Martini Wolfsburg II – JSG Schöningen/Königslutter 1:9 (0:4). Tore: 0:1, 0:4 Ambronn (7., 37.), 0:2 Sabit (13.), 0:3 Behse (34.), 0:5, 0:8 Gashi (54., 75.), 0:6, 0:7, 0:9 Kaluza (56., 57., 76.), 1:9 n. gem. (80.).

Mit einem Torverhältnis von 0:56 nach drei Spielen gingen die Gastgeber in das Duell mit der JSG. Auch wenn Gäste-Trainer Deniz Kartal einen „ungemütlichen Gegner, der sich auf seinem kleinen Kunstrasenplatz mit viel Kampf und Leidenschaft präsentiert“, erwartet hatte, sprach der Übungsleiter im Vorfeld der Partie von einem „Pflichtsieg“.

Und dementsprechend verlief die Partie auch: Felix Ambronn per Doppelpack, Selim Sabit und Lucas Behse schossen zur Pause einen 4:0-Vorsprung für die JSG heraus. Nach Wiederbeginn änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen, Sebastian Gashi traf wie Ambronn zuvor doppelt, Bjarne Kaluza trug sich gar dreimal in die Torschützenliste ein. „Gegen Ende der Partie haben wir leider angefangen, leichtsinnig zu werden. So ist es nach einem Abwehrfehler zum einzigen Gegentreffer gekommen“, schilderte Kartal. Ausgerechnet in der Schlussminute betrieb Lupo II ein wenig Ergebniskosmetik. Am, so Kartal, „souveränen Sieg“ der Gäste änderte dies freilich nichts mehr.

JSG Isenhagen – JSG Helmstedt 8:1 (2:1). Tore: 1:0, 4:1, 5:1, 6:1, 8:1 Reinecke (23., 55., 61., 63., 78.), 1:1 Amar (24.), 2:1 Eigentor (33.), 3:1 Asmus (42.), 7:1 Ernst (69.).

Den Führungstreffer der Hausherren glich Ammar Amar im Handumdrehen aus. „Wir sind nach einem ausgeglichenen Beginn mit zunehmender Spielzeit unkonzen­trierter geworden“, haderte Helmstedt-Trainer Michel Müller. Das 1:1 habe seiner Mannschaft keine Sicherheit verliehen. Stattdessen geriet sie vor der Pause erneut in Rückstand. „Auch nach Wiederanpfiff haben uns an diesem Tag der Glaube und die nötige Spieldisziplin gefehlt, um die Niederlage abzuwenden“, beschrieb Müller. Allein Isenhagens Joel Reinecke, der bereits das 1:0 erzielt hatte, war nach Wiederbeginn viermal erfolgreich.