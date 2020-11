Es war bereits die elfte Auflage: Mit Start und Ziel in Evessen fand kürzlich die sogenannte Elm Peaks Challenge statt. Veranstalter sind die Friends For Life, am Start waren auch Langstreckenläufer des TSV Lelm und der RunAwos Königslutter.

Der Lauf über 26 Kilometer führt über die vier höchsten Erhebungen im Elm. Insgesamt sind 1105 Höhenmeter zu bewältigen. Der Lauf erfolgt ohne Zeitmessung und ist begrenzt auf 100 Teilnehmer. Das Gruppenerlebnis und die Natur stehen im Vordergrund. Miteinander kommunizieren und dabei die Strecke in schöner Natur erleben, das ist das Motto der Veranstalter. Corona-bedingt gingen in Abständen immer kleinere Gruppen auf die Strecke. Vom TSV Lelm nahmen Katharina Braunsberger, Silke Greite, Thorsten Gantz, Ragnar Märker, Christof Schwesig und Danny Volmer teil.

dill