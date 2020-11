Jana Burmeister: Aus der Champions League nach Barmke

„Unser Neuzugang ist 2007 Europameisterin geworden und hat bei der Weltmeisterschaft 2008 den dritten Platz erreicht. Da wurde sie sogar mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als beste Nachwuchs-Nationalspielerin des DFB ausgezeichnet.“ Mit diesen Sätzen bauten die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Barmke Anfang Juni über ihre Social-Media-Kanäle vor der Vorstellung eines Neuzugangs mächtig Spannung auf. Und mit der zweimaligen Champions-League-Siegerin Jana Burmeister gelang dem TSV tatsächlich der spektakulärste Wechsel-Coup des Sommers im Fußballkreis Helmstedt.

Neun Jahre lang stand die heute 31-jährige Torhüterin, die zuvor schon mehrere Jahre beim FF USV Jena Bundesliga-Erfahrung gesammelt hatte, beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Sie erlebte den Aufstieg der Grün-Weißen zur absoluten Nummer 1 des deutschen – und zwischenzeitlich des europäischen – Frauenfußballs mit, feierte mit den „Wölfinnen“ insgesamt 14 nationale und internationale Titelgewinne.

Schwierige Situation beim VfL„hat mich persönlich abgehärtet“

Anfang dieses Jahres habe sie sich dann aber „Gedanken gemacht, ob ich mit dem Fußballspielen aufhöre“, sagt sie. Abseits des Sports hatte Burmeister schließlich als Erzieherin in einer Wolfsburger Kindertagesstätte ihren „absoluten Traumberuf“ bereits gefunden – die Weichen für das „Leben nach dem Fußball“ hat sie damit also schon gestellt.

Hinzu kam ihre Situation beim amtierenden Meister. Alisa Vetterlein, Almuth Schult und zuletzt die Schwedin Hedvig Lindahl – angesichts der starken Konkurrenz in all den Jahren „war klar, dass ich nie die Nummer 1 sein würde. Also musste ich mich immer auch mit der Situation auseinandersetzen, dass ich regelmäßig nur auf der Bank oder der Tribüne saß“, blickt Burmeister zurück. „Das hat mich persönlich auch abgehärtet.“

Obwohl sie nur selten Gelegenheit hatte, in der 1. Bundesliga oder gar in der Champions League – 2013 bestritt sie im K.-o.-Runden-Spiel gegen den estnischen Vertreter Pärnu JK (13:0) ihr einziges Spiel in der „Königsklasse“ – ihr Können unter Beweis zu stellen, ist sie dankbar für diese Zeit, dafür, „mit dem Team so viele großartige Erfolge feiern und mit überragenden Spielerinnen und auch Charakteren zusammen trainieren und spielen zu können“, betont sie. Allein über die immens hohe Trainingsqualität habe sie sich stetig weiterentwickelt.

Und doch: „Ich wollte noch mal Spielpraxis haben – und darüber auch wieder mehr Spaß am Fußball“, sagt sie. Also verwarf sie den Gedanken ans Aufhören und erinnerte sich daran, dass Leonie Stenzel, als diese 2019 vom VfL Wolfsburg II nach Barmke wechselte, sie bereits gefragt hatte, ob sie sich vorstellen könne, sich ebenfalls dem Oberligisten anzuschließen. „Damals hatte ich noch ein Jahr Vertrag in Wolfsburg. Als der dann auslief, habe ich bei Leo nachgefragt, ob Barmke noch immer eine Torhüterin bräuchte“, erzählt Burmeister. Wenig später klingelte schon ihr Telefon: TSV-Coach Marcel Kirchhoff rief an. „Wir haben lange gesprochen, er hat mir vom Verein, der positiven Entwicklung und den Plänen erzählt“, so die 1,80 Meter große gebürtige Thüringerin, die schnell vom Wechsel überzeugt war.

Positiver Eindruck vom TSV:Großer Ehrgeiz statt „larifari“

Vom deutschen Meister mit einer hochprofessionell geführten Frauenfußballsektion ins beschauliche Barmke – das bedeutete freilich eine große Umstellung für Burmeister. Es war aber viel weniger die Tatsache, dass es nun nicht mehr in echten Stadien vor mehreren Tausend Fans um große Titel ging. Vielmehr habe sie sich mit Kleinigkeiten arrangieren müssen. Lachend erklärt sie: „Ich musste mich daran gewöhnen, dass ich nach neun Jahren meine Fußball-Klamotten wieder selbst waschen musste.“

Das Training beim TSV, das betont Burmeister, sei aber hervorragend. „Marcel lässt sich immer etwas Neues einfallen und nimmt sich oft zusätzlich Zeit für uns Torhüterinnen. Auch meine Befürchtung, dass es womöglich etwas larifari zugehen würde, hat sich nicht bestätigt. Die Mädels sind alle mit riesigem Ehrgeiz dabei. Und, was ich ebenfalls super finde: Ich habe keinen Freifahrtschein bei Marcel, bloß weil ich beim VfL gespielt habe. Ich muss mich in jedem Training beweisen und mit Leistung für einen Einsatz empfehlen.“

Der Coach spielt den sprichwörtlichen Ball an seine Keeperin zurück: „Jana hat von sich aus wegen zusätzlicher Trainingseinheiten angefragt. Sie ist einfach sehr professionell, das zeigt sich besonders während der Spiele in ihrer Ausstrahlung, ihrer Körpersprache und ihrer Kommunikation.“ Diese Ausstrahlung musste sich Burmeister indes über Jahre selbst erarbeiten, denn „eigentlich bin ich eher ein zurückhaltender Mensch, der gerne und viel lacht“, verrät sie und schiebt direkt lachend nach, „auch wenn ich schon oft gehört habe, dass ich irgendwie böse gucke“.

Burmeisters Professionalität zeigte sich auch vor dem ersten Testspiel bei Besiegdas Magdeburg. „Jana war in ihrer Heimat, das war so abgesprochen. Als uns dann mit Julia Bandura unsere zweite Torhüterin kurzfristig ausfiel, ist Jana sofort ins Auto gestiegen und nach Magdeburg gefahren – für ein Testspiel!“, so Kirchhoff. Für Burmeister war es dennoch selbstverständlich, denn „es fällt mir auch jetzt noch sehr schwer zu sagen, dass ich mal nicht zum Training kommen kann. Als Profi kannst du dir das nicht leisten, dann bist du ganz schnell raus.“

Letztlich habe sie aber vor allem aus eigenem Antrieb gehandelt, „immerhin ging es um meinen ersten Einsatz für meinen neuen Verein“. Nach vielen Jahren mit nur wenig Spielpraxis fieberte Burmeister eben ihrer Premiere entgegen. Und das galt eine Woche später, als die Barmkerinnen gegen den Magdeburger FFC ihr erstes Heimspiel der Vorbereitung bestritten, auch für ihre Eltern. „Sie waren so gespannt darauf zu sehen, zu was für einem Verein es ihre Tochter verschlagen hat“, erzählt Marcel Kirchhoff grinsend, „dass sie eigens die fast 400 Kilometer aus Sonneberg nach Barmke gefahren sind.“

Familiäre Atmosphäre undAmbitionen als Spaßfaktoren

Burmeister dazu: „Das war toll. Ich bin meinen Eltern extrem dankbar dafür, dass sie mich immer unterstützt haben. Als ich noch in Jena gespielt habe, sind sie zu fast jedem Spiel gekommen, selbst bei den Auswärtsspielen in der Bundesliga waren sie dabei.“ Erst, als sie dann beim VfL war, verzichteten ihre Eltern auf die Reisen, weil sie ihre Tochter ohnehin kaum einmal in Aktion hätten sehen können. Die Reise nach Barmke lohnte sich aber, der TSV bezwang den FFC, der übrigens als Tabellenführer der Regionalliga Nordost (Staffel Süd) in die Corona-Pause ging, mit 4:3. Generell haben die vielen positiven Ergebnisse in den Test- und Pflichtspielen Burmeisters Ehrgeiz weiter angefacht. Mit dem kleinen Dorfverein in die Regionalliga aufzusteigen „und vielleicht im DFB-Pokal zu spielen – damit würden wir uns alle einen Traum erfüllen“.

Die positive Entwicklung der letzten Jahre habe in Barmke „so einen kleinen Hype um den Frauenfußball ausgelöst. Man merkt einfach, dass hier etwas entsteht, dass der Verein viel für uns macht und auch die Fans hinter uns stehen“, sagt die Torhüterin. Und so konnten die Burmeisters nach dem Spiel gegen den FFC auch noch selbst miterleben, was Jana an ihrem neuen Verein am meisten schätzt: „Beim VfL ging man nach dem Spiel duschen, dann ging jeder seines Weges. In Barmke sitzen wir hinterher noch zusammen, auch mit den Fans.“ Diese familiäre Atmosphäre habe ebenfalls dazu beigetragen, dass eine Champions-League-Siegerin den Spaß am Fußball im beschaulichen Barmke wiedergefunden hat.

Zur Person:

Jana Burmeister wurde am 6. März 1989 im thüringischen Sonneberg geboren.

In ihrer Jugend spielte sie zunächst für zwei Vereine ihrer Heimatstadt, ehe es sie über die Station SC 1903 Weimar (Saison 2003/2004) zum FF USV Jena verschlug.

Ab 2005 (U15) gehörte Burmeister den Jugendnationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an und absolvierte bis zur U23 insgesamt 34 Länderspiele.

Im Jahr 2006, im Alter von gerade mal 17 Jahren, wurde sie als beste Torhüterin beim U20-Länderpokal ausgezeichnet.

Mit der deutschen Auswahl holte sie sich ein Jahr später den Titel bei der U19-Europameisterschaft .

2008 stieg Burmeister mit Jena in die 1. Bundesliga auf. Einige Wochen später erreichte sie mit der U20-Auswahl des DFB den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft .

In jenem Jahr wurde sie zudem als beste Nachwuchsspielerin des DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold geehrt. Die Auszeichnung wird seit 2005 jährlich an die besten männlichen U17-, U18- und U19-Spieler sowie an die beste Juniorin vergeben. Bis heute ist Burmeister die einzige Torhüterin, der diese höchste individuelle Auszeichnung für den DFB-Nachwuchs zuteil wurde.

2011 schloss sich die damals 22-Jährige dem VfL Wolfsburg an – zwei Jahre später begann dieser seine Titeljagd. Mit dem VfL gewann Burmeister zweimal die Champions League (2013, 2014), wurde sechsmal Deutscher Meister (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020) sowie sechsmal DFB-Pokal-Sieger (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Insgesamt stand sie in 63 Bundesliga-Partien (60 für den FF USV Jena, 3 für den VfL Wolfsburg) zwischen den Pfosten. Hinzu kommen 13 Einsätze in der 2. Bundesliga für die „Zweite“ des VfL sowie 8 im DFB-Pokal (5 in Jena, 3 in Wolfsburg) und eines in der Champions League.

Auch nach dem Ende ihrer Profi-Karriere und ihrem Wechsel nach Barmke arbeitet Burmeister weiterhin als Torwarttrainerin für den weiblichen U13- und U15-Nachwuchs des VfL Wolfsburg.