Amazone Bormann gewinnt Deutschlands U25 Springpokal

Was für ein Wochenende für Finja Bormann! Die junge Reiterin vom Elmgestüt Drei Eichen in Königslutter wurde im nordrhein-westfälischen Riesenbeck deutsche Meisterin der Springreiterinnen und gewann tags darauf auch das Finale von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und der Familie Müter. Im Finale zeigten die 24-Jährige und ihr Holsteinerwallach Clippo eine fehlerfreie Leistung und setzten sich mit fast zwei Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz durch.

Nach ihrem Gewinn des Meistertitels mit „A crazy son of Lavina“ hatte Bormann am Samstag mit Clippo auch das Einlaufspringen von Deutschlands U25 Springpokal gewonnen. Dort, wo sie am Samstag aufgehört hatte, knüpfte sie am Sonntagmorgen nahtlos an und entschied auch das Finale von Deutschlands U25 Springpokal für sich: „Clippo war einfach der Wahnsinn, unglaublich vorsichtig und aufmerksam. Er hat es mir heute ehrlich gesagt leicht gemacht“, lobte Finja Bormann ihr Pferd.

Das Paar war neben Niklas Betz mit Contan (2.) und Sophie Hinners mit First Class (3.) das einzige, das im Umlauf fehlerfrei blieb und sich für das entscheidende Stechen qualifizierte. Während eine kleine Unstimmigkeit im Stechparcours Sophie Hinners und ihre Stute wertvolle Zeit kostete, spielten Niklas Betz und Contan ihre Routine voll aus, wählten kurze Wege, enge Wendungen und legten fehlerfrei in 43,28 Sekunden vor – für Finja Bormann als letzte Starterin keine leichte Situation: „Ich wusste, dass kurze Rechtskurven nicht unbedingt zu unseren Stärken gehören. Gemeinsam mit meinem Trainer Markus Beerbaum habe ich entschieden, den Schwung aus dem Parcours mitzunehmen und einen etwas längeren Weg als Niklas zu wählen. Es war glücklicherweise die richtige Entscheidung“, freute sich die junge Reiterin.

Bereits 2019 hatte Finja Bormann auf dem Treppchen im Finale von Deutschlands U25 Springpokal gestanden. In der Aachener Soers wurde sie hinter Richard Vogel und Enno Klaphake Dritte. „Der Springpokal ist eine tolle Chance für uns U25-Reiter. Ich selbst bin bereits das fünfte Jahr im Finale dabei. Das Niveau ist unglaublich hoch und durch die Möglichkeit auf Turnieren wie in Aachen oder auch hier an den Start zu gehen, machen wir wertvolle Erfahrungen. Ich hoffe, dass auch noch viele U25-Reiter nach mir diese Möglichkeit bekommen“, sagte Bormann.