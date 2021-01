Nordkreis dank Otte und Derr weiterhin auf Verjüngungstour

Noch zwei Monate, dann steht für Helmstedts Kreisliga-Fußballer der erste Spieltag im neuen Jahr an (Sonntag, 14. März). Dass bereits davor wieder gespielt werden kann, um die im November ausgefallenen Partien nachzuholen – so war es ursprünglich angedacht –, scheint spätestens seit der jüngsten Bund-Länder-Konferenz vom Tisch zu sein. Schließlich wurde auf dieser beschlossen, den Lockdown bis zum 14. Februar zu verlängern.

Filice: „Optimistisch, Mitte März ins Training einsteigen zu dürfen“

Claudio Filice glaubt allerdings auch nicht daran, dass der Ball im Kreis Helmstedt ab Mitte März wieder rollen wird. „Wenn alles optimal läuft, die neuen Maßnahmen greifen und die Corona-Infektionszahlen weiter runtergehen, dann bin ich optimistisch, dass wir Mitte oder Ende März ins Training einsteigen und Mitte April dann wieder in den Spielbetrieb starten können“, meint der Trainer des Kreisligisten FC Nordkreis.

Auch macht sich der 53-Jährige keine Sorgen, dass die Spielzeit wie schon in der Vorsaison erneut nicht zu Ende gebracht werden könnte. Zwar haben alle Kreisligisten erst ein Drittel der Ligaspiele bestritten, der FCN-Coach hätte aber kein Problem damit, wenn es im restlichen Saisonverlauf etwa im 14-Tage-Rhythmus Englische Wochen geben würde – zumal im restlichen Spielplan kein einziges Wochentagsspiel terminiert ist und auch an Feiertagen wie Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 13. Mai) oder dem kompletten Pfingstwochenende (Samstag bis Montag, 22. bis 24. Mai) Stand jetzt keine Partie stattfindet. Sollte es trotz allem nicht möglich sein, die Saison bis zum letzten Spieltag am 13. Juni zu Ende zu spielen, wäre es für Filice eine Option, die Serie bis Mitte Juli zu verlängern.

Zwei Neuzugänge aus der Region

Unabhängig davon ist es dem Trainer des Tabellensechsten gelungen, zwei Nachwuchskräfte von einem Wechsel zum FC Nordkreis zu überzeugen: Luca Otte (20) und Kevin Derr (21) setzten zuletzt jeweils ein Jahr lang mit dem Fußball aus und werden die Nordkreiser ab sofort verstärken. Damit geht der Verein seinen Weg weiter, auf junge und talentierte Spieler aus der Region zu setzen, beide wohnen nämlich in Velpke.

Otte ist sogar ein Ex-Spieler von Filice, der den Abwehrspieler unter anderem während seiner Zeit als Trainer der Landesliga-A-Jugend des SSV Vorsfelde (2019/2020) coachte. Der 20-Jährige trainierte vor dem erneuten Lockdown bereits ein paar Mal mit seiner neuen Mannschaft und bringe als robuster Innenverteidiger ein sehr gutes taktisches Verständnis, ein tolles Passspiel und eine super Übersicht mit, so der FC-Trainer.

Auch Derr besteche laut Filice mit gutem Auge und Übersicht. Den 21-Jährigen, der zuletzt für den VfB Fallersleben aktiv war, versuchte der jetzige Nordkreis-Trainer als damaliger C- und B-Junioren-Coach zur JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen zu lotsen, was ihm aber nie gelang. „Ich habe Kevin aber trotzdem nie aus den Augen verloren“, erzählt Filice. „Er ist ein schneller und zweikampfstarker defensiver Mittelfeldspieler, der außerdem gut im Spielaufbau ist.“ Bis zu ihrem Pflichtspieldebüt für ihren neuen Verein müssen sich die beiden Neuzugänge allerdings noch ein ganzes Stück gedulden.