Staffeln eingeteilt: SV Lauingen Bornum muss umziehen

Es gibt kein Wiedersehen: Bernd Mittendorf (in Rot) und die SV Lauingen Bornum treffen künftig nicht mehr auf den FC Brome (grüne Trikots), sondern wurden in die Bezirksliga 2 versetzt.

Auf einmal ist der FC Türk Gücü Helmstedt als Einzelkämpfer in der Fußball-Bezirksliga 1 unterwegs: Die SV Lauingen Bornum wurde am Mittwochabend bei der Staffeleinteilung des NFV-Bezirks in die Bezirksliga 2 versetzt und trifft dort nun auf den FC Heeseberg. Einen Wechsel im Spielmodus gibt es dagegen in der Landesliga, in der der FSV Schöningen nun 32 Punktspiele bevorstehen.

Landesliga Herren: Aufgrund des Rückzugs von TuSpo Petershütte und des SV Reislingen-Neuhaus in die Bezirksliga wird die Landesliga mit 17 Mannschaften in einer Staffel starten. „Da der geplante Modus mit zwei Halbstaffeln und einer Auf- und Abstiegsrunde bei Punktemitnahme – aufgrund der ungeraden Zahl an Mannschaften – nicht möglich ist, haben wir nach Abwägung aller positiven und negativen Argumente den Beschluss gefasst, die Liga in den ursprünglichen Modus zurückzuführen“, erklärte Staffelleiter Thorsten Tunkel.

„Wir sind uns bewusst, dass wir bei einer möglichen, weiteren Corona-bedingten Unterbrechung Gefahr laufen, die Liga sportlich nicht beenden zu können. Dennoch haben wir uns für diesen Modus entschieden, der in der aktuellen Situation der einzig sinnvolle ist“, berichtete Tunkel.

Die Liga, in der mit Hin- und Rückrunde gespielt wird, startet am Wochenende 20. bis 22. August. Das Vorrundenende ist für den 10. bis 12. Dezember geplant, die Rückrunde soll am 6. Februar 2022 beginnen.

Landesliga:

1. SC Göttingen 05, BSC Acosta, Eintracht Braunschweig II, FSV Schöningen, KSV Vahdet Salzgitter, MTV Isenbüttel, SC Gitter, SC Hainberg, SSV Kästorf, SSV Nörten-Hardenberg, SSV Vorsfelde, SV GW Calberlah, SV Lengede, TSC Vahdet Salzgitter, TSG Bad Harzburg, TSV Germania Lamme, TSV Landolfshausen-Seulingen.

Bezirksligen: Der bereits verkündete Modus mit drei 6er-Staffeln in den vier Bezirksligen wird umgesetzt. Die Einteilung der Bezirksligen 1 bis 3 (jeweils Staffeln 1 bis 3) sind nach örtlichen Gesichtspunkten erfolgt – und haben so zum Umzug der SV Lauingen Bornum in die Bezirksliga 2 geführt. Auch die Bezirksligen sollen am 20. bis 22. August beginnen.

Bezirksliga 1:

Staffel 1: 1. FC Wolfsburg, TSV Vordorf, FSV Adenbüttel Rethen, TSV Hillerse, TSG Mörse, VfB Fallersleben.

Staffel 2: VfR Wilsche-Neubokel, VfL Germ. Ummern, VfL Wahrenholz, MTV Gamsen, SV Gifhorn, FC Brome.

Staffel 3: TSV Hehlingen, SV Barnstorf, Lupo Wolfsburg II, WSV Wendschott, FC Türk Gücü Helmstedt, SV Reislingen-Neuhaus.

Bezirksliga 2:

Staffel 1: FC Heeseberg, BSC Acosta II, MTV Schandelah-Gardessen, MTV Salzdahlum, SV Lauingen Bornum, TSV Sickte.

Staffel 2: SC RW Volkmarode, Lehndorfer TSV, SV Kralenriede, MTV Hondelage, FT Braunschweig U23, FC Wenden.

Staffel 3: VfB Peine, TSV Arm. Vöhrum, SV Arm. Vechelde, TSV Wendezelle, SV Teut. Gr. Lafferde, SV Vikt. Woltwiesche.

Die erste Runde im Bezirkspokal wird bereits eine Woche vor dem Punktspielstart ausgetragen: am Wochenende 13. bis 15. August.