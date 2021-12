MTV Frellstedt beweist Herz für Tier und Mensch

Knapp drei Wochen haben sie für einen guten Zweck Geld gesammelt, nun ist die Spendenaktion der Kreisliga-Fußballer des MTV Frellstedt zu Ende gegangen – mit der Übergabe als krönendem Abschluss. Insgesamt 950 Euro kamen zusammen. „Ein sehr gutes Ergebnis, mit dem wir mehr als zufrieden sind“, betonte Tobias Korona, Trainer des MTV-Teams und Initiator der Aktion.

Am Nikolaustag hatten Frellstedts Kicker ihre Sammelaktion gestartet, nachdem sie ihre Follower auf ihren Social-Media-Kanälen über die begünstigte Einrichtung hatten abstimmen lassen. Das Votum fiel letztlich auf das Tierheim Helmstedt. Die Fußballer legten sich selbst ins Zeug, indem sie im Rahmen ihres „aktiven Weihnachtskalenders“ zugeloste Aufgaben erfüllten und Videos davon posteten, um zusätzlich auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen. Mal gab es eher witzige Aufgaben – zumindest für die Zuschauer –, mal nützliche für die Gemeinschaft. Beispielsweise sammelten einige Kicker und ihr Trainer Müll von Wegen, Wiesen, Feldern und aus Straßengräben in und um Frellstedt auf.

Er sei stolz auf seine Spieler, die „kein Problem damit haben, sich für den guten Zweck zum Affen zu machen oder in einen Graben zu steigen, um einen Joghurtbecher rauszuholen“, sagt Korona. „Es gibt mir als Trainer ein tolles Gefühl, wenn die Mannschaft nicht nur auf dem Platz alles gibt, sondern auch daneben an einem Strang zieht.“

Zum Abschluss der Aktion folgte nun der wichtigste Teil. Weil die Frellstedter den Mitarbeiterinnen des Tierheim nicht bloß das Geld in die Hand drücken, sondern ihnen auch noch etwas zeitlichen Aufwand abnehmen wollten, „haben wir nachgefragt, was benötigt wird, und eine Liste erstellt. Damit sind wir dann am Tag vor Heiligabend in einem Tierbedarfsgeschäft einkaufen gegangen“, berichtet der MTV-Trainer. Katzenstreu, Stroh, Obst und Gemüse und natürlich jede Menge tierspezifisches Futter – so kamen mehrere Kofferraumladungen zusammen, mit denen sich die Kicker auf den Weg zur Übergabe im Tierheim machten.

Und das MTV-Team bewies nicht nur ein Herz für Tiere. „Wir fanden es wichtig, dass auch für die Mitarbeiter, die selbst an den Feiertagen für die Tiere da sind und sich um sie kümmern, noch ein bisschen was übrig bleibt. Ihre Arbeit sollte auch einmal gewürdigt werden“, betont Korona. Also gab es noch ein paar Snacks, Süßigkeiten und etwas Bares für die Trinkgelddose.

Es habe ihn sehr bewegt, die Freude im Gesicht der Mitarbeiterinnen zu sehen, so der Übungsleiter. Für ihn und seine Spieler sei die nun zum zweiten Mal durchgeführte Spendenaktion bereits „ein Herzensprojekt, das uns sehr viel Spaß macht. Deshalb war es toll, dass so viele Menschen uns das Vertrauen geschenkt und unsere Aktion mit ihrer Spende unterstützt haben. Es ist das Schönste, zu sehen, dass viele Menschen den Blick nach links und rechts noch nicht verloren haben. Da zu sein, wenn andere in unserer unmittelbaren Nähe Hilfe brauchen – das ist es doch, worum es bei Weihnachten geht“, führt Korona aus und kündigte bereits eine Fortsetzung im nächsten Jahr an.

