HSV Warberg/Lelm kassiert Schlappe im Aufsteiger-Duell

Die Luft war raus, die nötige Lust, um ein Handballspiel zu gewinnen, war nicht spürbar. Für Verbandsligist HSV Warberg/Lelm gab’s im letzten Saisonspiel bei Meister SV Alfeld nichts zu holen, das Team von Trainer Niklas Wosnitza unterlag in der Leinestadt mit 24:34 (12:16).

Beide Teams gehen in die Oberliga hoch

Die Schlappe ließ sich indes leicht verschmerzen, denn der HSV beendet die Spielzeit als Tabellenzweiter, er folgt Alfeld in die Oberliga. „Wir können froh sein, dass wir schon aufgestiegen waren“, sagte Wosnitza. „Für uns war hier nichts drin. Alfeld hat die Partie ganz souverän heruntergespielt.“

Rund 100 Fans hatten die Warberger im Reisebus und mit Privat-Fahrzeugen nach Alfeld begleitet, die Halle war – die Anhänger des Gastgebers eingerechnet – voll besetzt. „Das war ein würdiger Rahmen für beide Mannschaften“, sagte Wosnitza. Dass Markus Ernst, Geschäftsführer des Niedersächsischen Handballverbandes, in der Halle war, sei eine „tolle Wertschätzung“ für die Aufstiegsteams gewesen, sagte Warbergs Trainer. Der SV überreichte Ernst den Meisterpokal, für die Warberger gab es den symbolischen Händedruck.

WArberg/Lelm mit Schwierigkeiten gegen Alfeld Robin John

Der sportliche Spielfilm ist schnell erzählt: Warberg hielt anfangs gut mit, führte 2:1, blieb bis zur Alfelder 8:7-Führung auf Tuchfühlung, ließ aber nach und nach abreißen. Alfelds Zweitliga-erprobter Mittelmann Robin John durfte nach Belieben schalten und walten. Der 30-Jährige legte ein Dutzend Tore auf und erzielte zehn selbst. Mitte der zweiten Hälfte waren die Hausherren, die die Intensität ständig hochhielten, auf 10 Tore davongezogen. „Das Spiel ist anschließend nur noch vor sich hingeplätschert“, sagte Wosnitza.

Statt übers Sportliche redete der HSV-Trainer lieber übers Feiern. „Unsere Rückfahrt im Bus wurde feucht-fröhlich.“ Am Samstag folgt eine interne Teamfeier, tags darauf schließt sich ein Katerfrühstück an. In der Woche nach Pfingsten geht der HSV-Tross auf Abschlussfahrt, das Ziel ist Düsseldorf. Am 4. Juli bittet Wosnitza zum Auftakttraining für das „Abenteuer“ Oberliga.

HSV: Rüger 1, Lampe – Rosigkeit, Walther 1, Tim Gronde 6, Kreickenbom 1, Müller, Kramer 3, Liebing 1, Kalisch, Jonas Gronde 7, Hotopp 1, Schöttke 1, Feig 2.

