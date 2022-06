Barmkerinnen im Spiel der Spiele mit 200 Fans im Rücken

Barmke. Der TSV kämpft am Sonntag in Barsinghausen um den Regionalliga-Aufstieg. Gegner SV TiMoNo ist für Trainer Marcel Kirchhoff eine Unbekannte.

Mit diesem einen Spiel könnten sie sich nicht nur für die Arbeit belohnen, die sie in der laufenden Saison investiert haben, sondern für die der vergangenen fünf Jahre. Am Sonntag treten die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Barmke, Sieger der Staffel Ost, ab 14 Uhr im Barsingäuser August-Wenzel-Stadion gegen den West-Meister SV TiMoNo an, um den Aufsteiger in die Regionalliga zu ermitteln.

Rund 100 Fans in zwei Reisebussen werden das Team begleiten, „und von dem, was ich mitbekommen habe, dürften noch etwa 100 weitere mit dem Auto anreisen“, erzählt TSV-Trainer Marcel Kirchhoff. Das allein zeigt schon: Es ist das Spiel der Spiele – für seine Mannschaft, für den Verein und letztlich auch für den Kreis Helmstedt, für den ein Fußballteam in der dritthöchsten deutschen Spielklasse ein exzellentes Aushängeschild und ein starker Botschafter zugleich wäre.

Der gesamte Verein und das Dorf – alle stehen hinter dem Team

Welche Begeisterung das TSV-Team geweckt hat, zeigte sich bereits vor zwei Wochen beim 5:1-Erfolg im Topspiel der Staffelsiegrunde gegen Eintracht Braunschweig, den rund 500 Zuschauer in Barmke verfolgten – eine mehr als beachtliche Kulisse, nicht nur für den Frauenfußball, sondern generell für ein Sportereignis in Helmstedt. „Es freut mich riesig, dass die Mannschaft so wahrgenommen und unterstützt wird“, betont Kirchhoff. Diese Resonanz sei ein Resultat dessen, „dass alle so viel Herzblut hineinstecken, die Spielerinnen, aber auch der gesamte Verein und das Dorf. Wir haben das Gefühl, dass alle hinter uns stehen.“

Die Vorfreude auf diese letzte Partie der Saison ist riesig. „Es herrscht so eine positive Nervosität wie vor dem Spiel gegen Braunschweig“, schildert Kirchhoff seine Eindrücke aus der Trainingswoche. Und die Situation ist vergleichbar, denn wieder gilt: Die Barmkerinnen haben in dieser Spielzeit schon so viel erreicht – und doch haben sie irgendwie noch nichts erreicht.

Hätte es gegen die Eintracht eine Niederlage gegeben, wäre Barmke nun nicht Staffelmeister. Die Saison wäre ohne Wenn und Aber immer noch eine hervorragende gewesen. Aber die Gelegenheit, nun den ganz großen Coup zu landen, hätte der TSV nicht bekommen. Doch Kirchhoffs Schützlinge bestanden die Prüfung gegen Braunschweig und kamen als einziger der insgesamt 24 Oberligisten ungeschlagen durch die Haupt- und die Staffelsiegrunde. In 20 Partien gab es 18 Siege bei 98:9 Toren und nur zwei Remis gegen den TSV Limmer.

Die Spielerinnen sollen die besondere Partie auch genießen

Der Konjunktiv ist damit gestrichen. Jetzt hat Barmke seine große Chance. Und genau als solche soll seine Mannschaft das Spiel gegen den SV TiMoNo auch wahrnehmen. „Die Mädels haben sich mit ihrer permanenten Arbeit dieses Bonusspiel verdient. Natürlich wissen alle, worum es geht. Sie sollen dieses besondere Spiel aber auch genießen.“ Und egal, wie es am Sonntag ausgeht, das betont Kirchhoff: „Alles, was wir bis hierhin gemeinsam geschafft haben, kann uns keiner mehr nehmen. Wir haben uns als Team noch mehr gefunden, sind zu einer Familie geworden.“

Das Gefüge stimme einfach. Ja, zum Kader gehören Spielerinnen, die schon große nationale und sogar internationale Erfolge gefeiert haben. „Wir haben aber auch Spielerinnen, die seit 2017, seitdem ich hier Trainer bin, oder sogar noch länger den Weg in Barmke mitgehen, die immer Lust auf Weiterentwicklung hatten und dafür sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt haben. Egal, wer welche sportliche Vergangenheit hat: In diesem Moment sind sie alle Oberliga-Spielerinnen, die sich in gleichem Maße dem Wohl des Teams unterordnen“, nennt Kirchhoff die vielleicht signifikanteste Stärke seiner Mannschaft.

„Nullkommanix bekannt“: Gegner ist eine absolute Wundertüte

Welche Stärken oder Schwächen der Gegner im Aufstiegsspiel besitzt, vermag Kirchhoff allerdings nicht zu sagen. Das Team des SV TiMoNo ist in etwa ein solches Rätsel wie der Vereinsname. Dieser setzt sich aus den ostfriesischen Dörfern Timmel, Moormerland und Nortmoor zusammen.

Natürlich habe er sich bei anderen Trainern umgehört, sagt Barmkes Coach. „Wir wissen nur, dass es ein sehr unangenehmer, zweikampfbetont agierender Gegner sein soll. Das unterstreicht auch der letzte Platz in der Fairness-Tabelle der West-Staffel. Ansonsten ist mir aber Nullkommanix über den SV bekannt“, sagt Kirchhoff.

