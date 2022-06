SpVg Süpplingen verliert letztes Heimspiel gegen Helmstedt

Für SpVg-Coach Sascha Seefeld (schwarzes Shirt) und seinen Bruder Kevin (sitzend), die anschließend verabschiedet wurden, gab es keinen Erfolg im letzten Heimspiel in Süpplingen.

Die Fakten vorweg: In der vorgezogenen Partie des letzten Spieltags der Kreisliga-Aufstiegsrunde unterlagen die Fußballer der SpVg Süpplingen am Pfingstmontag dem Helmstedter SV mit 0:2 (0:1). Damit beenden die Gastgeber die Saison als Tabellenachter, der HSV hat Platz 5 nahezu sicher. Das Spiel selbst war aus Sicht der SpVg letztlich aber nur die Ouvertüre zu dem, was noch folgen sollte.

„Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, Fußball zu spielen, waren da die bessere Mannschaft“, sagte Süpplingens Coach Sascha Seefeld. Auch sein Gegenüber Marco Behse konstatierte: „Süpplingen hatte drei, vier gute Chancen und hätte zur Pause auch führen können.“ Stattdessen nutzte Kenzo Stachowski die einzige echte Chance der Gäste im ersten Durchgang zur HSV-Führung (10. Minute).

SpVg Süpplingen verabschiedet Coach Seelfeld und mehrere Spieler

„Bis etwa zur 70. Minute war es dann ein müdes Spiel. Man hat gemerkt, dass beide Teams mal wieder arg ersatzgeschwächt waren“, sagte Behse. Als Salem Ghali auf 2:0 erhöhte (72.), läutete er damit die stärkste Phase der Helmstedter ein. „Hintenraus hätten wir noch einen oder zwei Treffer nachlegen können“, so der Trainer. Das wäre letztlich aber zu viel des Guten gewesen, denn „Süpplingen hätte mindestens einen Treffer verdient gehabt“.

Die SpVg, die sich freiwillig aus der Kreisliga zurückzieht, hätte ihr letztes Heimspiel „natürlich gerne erfolgreich gestaltet. Zehn Minuten nach dem Abpfiff war die Partie aber abgehakt“, sagte Sascha Seefeld. Der 34-Jährige wurde anschließend ebenso wie seine Spieler Christian Wolf, Manuel Vollrath und Kevin Seefeld, mit denen er selbst noch viele Jahre gemeinsam auf dem Feld gestanden hatte, verabschiedet. Nach 16 Jahren im Verein zieht sich der Trainer nach der Saison vorerst zurück. Zunächst aber ließen alle den Tag – zusammen mit einigen treuen Fans – an Grill und Theke gesellig ausklingen.

Tore: 0:1 Stachowski (10.), 0:2 Ghali (72.).

