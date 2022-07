Überraschende Nachricht: Monumentos fährt zur EM!

Der Traum geht weiter für Monumentos, für die Nachwuchstänzerinnen des TC Schöningen. Nach tollem Auftritt bei den deutschen Meisterschaften dürfen die Schöningerinnen nun an der Europameisterschaft im Jazz-Modern/Contemporary-Tanz (JMC) in Skopje (Nordmazedonien) teilnehmen.

Es war wahrlich eine unglaubliche Saison für Monumentos, die sich 2023 aus dem Jugendbereich verabschieden und in der Hauptgruppe starten werden. Eine souveräne Regionalmeisterschaft, die Finalteilnahme bei den deutschen Meisterschaften und nun die Nachricht, dass sie an der EM teilnehmen dürfen, da eine andere Formation absagen musste. Die Schöningerinnen erlebten in den letzten Wochen und Monaten so einiges.

„Wir hatten uns schon damit abgefunden, international nicht starten zu können, daher kam der Anruf umso überraschender“, berichtete Sabrina Ohnesorge, die mit Michaela Schulze und Mandy Illing den Nachwuchs trainiert. Bevor die Formation ihre Teilnahme allerdings zusagte, hatten einige Hürden überwunden werden müssen. „Gemeinsam wurde dann mit dem Vorstandsvorsitzenden Fred Gronde beratschlagt und eine voraussichtliche Kostenübersicht erstellt. Aus Schöninger Sicht war schnell klar, dass sie den Mädchen die Chance nicht nehmen wollten.

Euphorie unter den Eltern

Bevor diese allerdings informiert wurden, hatten die Eltern von der überraschenden Nachricht erfahren. „Wir haben uns erst das ,Go’ von ihnen eingeholt“, so Ohnesorge. Schnell machte sich die Euphorie bei den Eltern breit, sie wollten unbedingt dabei sein, wenn ihre Kinder die Nachricht von der EM-Teilnahme erfahren würden.

Die Trainerinnen Schulze und Ohnesorge richteten sich in einer emotionalen und tränenreichen Ansprache an die Monumentos-Tänzerinnen: „Wir sind unglaublich stolz auf euch. Ihr habt eine grandiose Saison getanzt, diese gewonnen, euch weiter souverän bei der Regionalmeisterschaft geschlagen- Und ihr habt euch bei hochsommerlichen Temperaturen in Wuppertal über drei Runden bis ins Finale gekämpft und dort noch mal alles gegeben. Weil der DTV das auch so sieht, gibt er euch das Ticket für die Europameisterschaft in Nordmazedonien.“

Jubelschreie – Tränenausbrüche

Die Reaktion der im ersten Moment fassungslosen Mädchen ließ nicht lange auf sich warten, Jubelschreie und Tränenausbrüche waren in der Halle zu hören und zu sehen. „Die Mädchen fielen sich in die Arme und konnten gar nicht glauben, was sie da eben gehört hatten“, sagte Trainerin Mandy Illing. Und Sabrina Ohnesorge ergänzte: „Mit das Beste daran ist, dass wir wieder mit einem prall gefüllten Fanblock die EM tanzen werden. Es ist der Wahnsinn, was die Eltern alles für uns auf sich nehmen.“

Fred Gronde ist bereits mitten in den Planungen für die EM. „Die Reise stellt eine große Herausforderung dar. Es ist nicht so einfach, Flugplätze und Hotelübernachtungen für über 30 Personen zu organisieren. Aber keine Hürde wird uns zu groß sein. Wir schicken Monumentos nach Skopje“, gibt sich Gronde zuversichtlich.

