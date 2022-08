Helmstedterin Gagel gewinnt die Landesmeisterschaft

Die Reiterinnen und Reiter des Reit- und Fahrvereins Helmstedt sind auch während der Sommerferien fleißig auf Turnieren unterwegs. Bei den Regionsmeisterschaften in Vorsfelde überzeugten die Helmstedter Reiter und kehrten mit tollen Ergebnissen zurück. Über den Titel bei der Landesmeisterschaft darf sich zudem die Nachwuchsreiterin Pia-Carlotta Gagel freuen.

Pia-Carlotta Gagel gewinnt Landesmeister-Titel in der Dressur

Gagel trat bei der Junioren-Landesmeisterschaft in der Dressurprüfung Klasse M* an. Die erste Wertungsprüfung entschied sie auf ihrem Pferd Luca für sich, auf Sa Coeur wurde sie zudem Dritte. In der zweiten Prüfung siegte Gagel hingegen auf Sa Coeur und mit Luca landete sie zudem auf Rang 2. In der dritten und somit letzten Wertungsprüfung, der Dressurprüfung Klasse M-Kür**, trat die Helmstedterin lediglich mit Luca an – und das wieder erfolgreich. Auch diese Wertung beendete sie auf dem ersten Platz, wodurch sich Gagel den Titel der Junioren-Landesmeisterin in der Dressur sicherte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erfolge des RuF Helmstedt bei den Regionsmeisterschaften

Ebenfalls erfolgreich waren die Reiterinnen und Reiter des RuF bei den Regionsmeisterschaften in Vorsfelde. So erreichte Mia Kluge gemeinsam mit Casper in der LK 6 den dritten Platz. Zudem gewann sie die Stilspringprüfung A*. Auch Maja Weinkopf zeigte beim Wettkampf in Vorsfelde eine gute Leistung. Auf Manub gewann sie die Dressurreiterprüfung Klasse L und auf Quaid’s Crazy Son wurde sie in der Springprüfung Klasse M** ebenfalls Erste. Zudem ging Weinkopf auch bei einem Turnier in Westergellersen an den Start. Sie gewann dabei nicht nur die Kombi-Prüfung Klasse A*, sondern auch alle drei Einzelprüfungen mit Wertnoten ab 8,6 bis hin zur 9,0.

Auch am Reitturnier in Königslutter nahmen zahlreiche Helmstedter teil – und das auch ziemlich erfolgreich. Mehrere Podestplätze gingen an den Reit- und Fahrverein. Anne Wachsmann (auf Acoments Neo) landete in der Eignungsprüfung Klasse A vor ihrer Vereinskollegin Celina Eyme (auf Quality EK) auf dem ersten Platz. Lediglich 0,2 Wertungspunkte trennten die beiden am Ende.

Einen weiteren Sieg nach Helmstedt brachte Maresi Lange: Auf ihrem Pferd Cox setzte sie sich in der Springprüfung Klasse M* mit Stechen durch und wurde Erste. Zudem trat Lange im gleichen Wettbewerb noch auf Codi an und landete auf Platz 4.

Mit zwei Platzierungen auf dem Treppchen kehrte außerdem ein Helmstedter Duo aus Flöthe und Holzerode zurück: In der Dressurprüfung Klasse E erreichte Mareike Hochgrebe (auf Cera) den zweiten Platz. Hannah Weinkopf sicherte sich auf First-Class den dritten Platz in der L-Vielseitigkeit. In der A*-Vielseitigkeit erreichte Weinkopf auf Just a Dream zudem Platz 6.

Weitere Ergebnisse des Reit- und Fahrvereins Helmstedt

Vorsfelde

Dressurprüfung Klasse A**, 1. Abteilung: 7. Teresa Körner auf Rykker (WN 6,8); 8. Emilia Witt auf Seppel (6,7)

Dressurprüfung Kl. A**, 2. Abteilung: 4. Sinja Liebermann auf Der Leopold (7,1)

Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Mia Kluge auf Casper (8,0)

Stilspringprüfung Kl. E: 8. Mia Kluge auf Casper (7,4)

Dressurreiterprüfung Kl. A: 2. Joana Witt auf Seppel (7,7); 8. Nina Hermecke auf Dynamic (7,1)

Springprüfung Kl. A**: 2. Wencke Seidel auf Asterix

Springprüfung Kl. M**: 3. Maja Weinkopf auf Izmir

Punktespringprüfung Kl. S*: 4. Maja Weinkopf auf Izmir; 8. Malte Weichsler auf Mathilda

Springpr. Kl. S** mit Stechen: 2. Maja Weinkopf auf Quaid’s Crazy Son

Springprüfung Kl. L: 3. Malte Weichsler auf Diaconitus

Springprüfung Kl. M*: 6. Malte Weichsler auf Saigon

Regionsmeisterschaften LK 6 Junioren: 3. Mia Kluge auf Casper

Strzegom (Polen)

Internationale CCI2*-S: 12. Hannah Weinkopf auf First Class mit 33,6 Minuspunkten

Wolfsburg

Springpferdeprüfung Kl. L: 3. Ellen Schmidt auf Christians Liebling (8,5); 5. Christoph Lehrmann auf Cera (8,2)

Springprüfung Kl. E: 1. Mia Kluge auf Casper

Stilspringprüfung Kl. A: 7. Mia Kluge auf Casper (7,5)

Stilspringprüfung Kl. E: 4. Mia Kluge auf Casper (8,0)

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 4. Veronica Schwob auf Finnigan (7,4)

Springprüfung Kl. A**: 1. Leah Sydow auf Monti; 6. Colien Sulfrian auf Charles Owen; 7. Annika Kaltenbach auf Acovet

Springpr. Kl. A*: 3. Leah Sydow auf Monti ; 7. Mia Kluge auf Casper

Reiterwettbewerb: 9. Jil Viktoria Ostermeyer auf Alaska (6,1)

Rüspel

Kombi-Prüfung Kl. L: 6. Oliver Kienz auf Falbala

Königslutter

Springpferdeprüfung Kl. L: 4. Celina Eyme auf FRH Sir Gustav (7,9); 7. Ellen Schmidt auf Christians Liebling

Stilspringprüfung Kl. A mit Zeitpunkten: 5. Wencke Seidel auf Asterix

Springprüfung Kl. A**: 4. Annika Kaltenbach auf Cora

Springprüfung Kl. A** mit steigenden Anforderungen: 5. Mia-Sophie Steiniger auf Chad; 7. Annika Kaltenbach auf Acovet

Springreiterwettbewerb: 6. Liana Cohn auf Azra (7,4)

Holzerode

L- Vielseitigkeit: 3. Hannah Weinkopf auf First-Class

A*-Vielseitigkeit: 6. Hannah Weinkopf auf Just a Dream; 7. Maja Weinkopf auf Namib

Geländepferdeprüfung Kl. A**: 4. Maja Weinkopf auf Rosenhofs Mary Poppins

Harbarnsen

Dressurprüfung Kl. A*: 5. Heike Meyerhoff auf Femke (7,1)

Springprüfung Kl. A*: 4. Heike Meyerhoff auf Femke (7,6)

Geländeprüfung Kl. A*: 9. Heike Meyerhoff auf Femke (7,0)

Kombi-Prüfung Kl. A*: 5. Heike Meyerhoff auf Femke

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de